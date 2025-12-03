‘O Agente Secreto’ aparece entre os 10 melhores filmes do ano do New York Times

A menção no ranking vem na esteira do crescente desempenho do longa no exterior, desde a estreia no Festival de Cannes em maio

Victor Jucá/Divulgação O longa brasileiro conquistou mais dois prêmios internacionais nesta semana



“O Agente Secreto” segue colhendo frutos no circuito internacional. O filme de Kleber Mendonça Filho apareceu em 8º lugar entre os 10 melhores filmes de 2025 na tradicional lista do The New York Times, descrito como “uma mistura de humores e tons ornamentada com toques surrealistas” e “ao mesmo tempo uma cápsula do tempo política e assustadoramente atual”.

A menção no ranking vem na esteira do crescente desempenho do longa no exterior, desde a estreia no Festival de Cannes em maio – quando faturou os prêmios de melhor ator e melhor direção, para Wagner Moura e Mendonça Filho.

Confirmando sua potência na corrida pelo Oscar 2026, o longa brasileiro conquistou mais dois prêmios internacionais nesta semana: foi eleito como melhor filmes internacional pela associação de críticos de Nova York, o New York Film Critics Circle, que também entregou a Moura o prêmio de melhor ator.

As indicações oficiais ao Oscar serão reveladas em 22 janeiro, e a cerimônia acontece em 15 de março. O próximo passo é a divulgação da pré-lista da categoria de melhor filme internacional, na qual O Agente Secreto deve figurar, em 16 de dezembro.

Também aparecem na lista do New York Times outros favoritos da temporada, como Uma Batalha Após a Outra, do americano Paul Thomas Anderson, e Foi Apenas um Acidente, do iraniano Jafar Panahi.

Confira o ranking completo

– Pecadores, de Ryan Coogler

– Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson

– Marty Supreme, de Josh Safdie

– Foi Apenas Um Acidente, de Jafar Panahi

– BLKNWS: Terms & Conditions, de Kahlil Joseph

– My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow, de Julia Loktev

– Sorry, Baby, de Eva Victor

– O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

– Levados pelas Marés, de Jia Zhangke

– The Mastermind, de Kelly Reichardt

*Com informações do Estadão Conteúdo