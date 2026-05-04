‘Obsessão’: O terror perturbador que transforma um simples desejo em um pesadelo sem volta

Na trama, acompanhamos Bear, um jovem romântico que trabalha em uma loja de discos e nutre uma paixão silenciosa por sua melhor amiga, Nikki

Divulgação Novo filme Obsessão, dirigido por Curry Barker, chega cercado de expectativa



O novo filme Obsessão, dirigido por Curry Barker, chega cercado de expectativa e já promete mexer com o psicológico do público ao misturar romance, suspense e horror de um jeito nada convencional.

Na trama, acompanhamos Bear, um jovem romântico que trabalha em uma loja de discos e nutre uma paixão silenciosa por sua melhor amiga, Nikki. Tudo muda quando ele encontra um objeto misterioso capaz de realizar desejos. Ao usá-lo para conquistar o coração da garota, ele finalmente consegue o que sempre quis, mas logo descobre que realizar desejos pode ter um preço alto e assustador.

O que começa como uma espécie de comédia romântica rapidamente se transforma em uma jornada sombria, onde o amor dá lugar à obsessão e o controle foge completamente das mãos do protagonista.

Um dos grandes destaques do trailer, está justamente na virada narrativa. A história começa leve, quase inocente, mas vai mergulhando em um terror psicológico intenso, explorando as consequências das escolhas e o lado mais perturbador dos sentimentos humanos.

Entre as curiosidades, o longa já chega com um histórico impressionante: foi exibido em festivais importantes como o Festival de Toronto e o Sitges, onde conquistou o público e a crítica. Além disso, acumula alta aprovação em sites especializados, reforçando o hype em torno do lançamento.

Outro ponto interessante é que o filme brinca com uma ideia clássica do terror, o famoso “cuidado com o que você deseja”, mas atualiza esse conceito com uma abordagem mais emocional e psicológica, focada na obsessão e nas relações humanas.

Com um elenco liderado por Michael Johnston e Inde Navarrette, Obsessão não é apenas mais um filme de sustos: é uma experiência inquietante que provoca, desconcerta e fica na cabeça muito depois dos créditos finais.

Estreia dia 21 de maio nos cinemas.