Paramount compra Warner Bros. Discovery: o que muda no streaming?
Uma das maiores transformações da indústria do entretenimento está prestes a acontecer. A Paramount Skydance anunciou a aquisição da Warner Bros. Discovery em um negócio avaliado em aproximadamente US$ 110 bilhões, reunindo dois gigantes de Hollywood e um catálogo que inclui algumas das franquias mais conhecidas do cinema e da televisão.
O acordo prevê que a Paramount adquira 100% da Warner Bros. Discovery. Pelos termos anunciados, os acionistas da Warner Bros. Discovery receberão US$ 31 por ação em dinheiro. A conclusão da operação está prevista para 6 de outubro de 2026, dependendo do cumprimento das condições finais do acordo.
Mas, afinal, o que essa operação significa para o público?
O que está sendo juntado?
De um lado está a Paramount, dona de marcas como Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+ e Pluto TV. Do outro está a Warner Bros. Discovery, que reúne Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, Discovery, DC, Cartoon Network, Adult Swim, TNT, TBS e Discovery Channel, entre outras marcas.
No cinema, a união coloca sob o mesmo guarda-chuva franquias como Harry Potter, DC, O Senhor dos Anéis, Missão: Impossível, Top Gun e Bob Esponja, além de uma enorme quantidade de produções de televisão e streaming.
É justamente essa combinação de propriedades intelectuais, estúdios, canais de televisão e plataformas de streaming que torna o negócio tão importante para Hollywood.
E o que acontece com Paramount+ e HBO Max?
Esse é um dos pontos que mais interessam aos assinantes.
A operação reúne duas empresas que atualmente possuem Paramount+ e HBO Max. A Paramount pretende ampliar seu negócio direto ao consumidor utilizando o catálogo combinado das companhias.
A ideia é integrar as operações de streaming, mas isso não significa necessariamente que os dois aplicativos desaparecerão imediatamente ou que o consumidor terá uma única plataforma já no dia seguinte ao fechamento.
Preços, nomes dos serviços, aplicativos e a forma como os catálogos serão organizados ainda dependerão da implementação da nova companhia.
Uma nova gigante de Hollywood
A operação também muda a dimensão do grupo no mercado cinematográfico. A Paramount pretende manter uma produção de pelo menos 30 filmes para os cinemas por ano, além de investir nos estúdios e ampliar a distribuição de conteúdo.
A nova companhia também deverá passar por uma grande reorganização para integrar operações, equipes, tecnologia e estruturas das duas empresas.
Por outro lado, a companhia combinada terá uma dívida bastante elevada, estimada em cerca de US$ 80 bilhões, o que representa um dos grandes desafios financeiros da nova estrutura.
Por que a negociação demorou tanto?
A aquisição passou por uma análise regulatória nos Estados Unidos, principalmente por causa do tamanho da operação e do impacto que a união poderia ter no mercado de entretenimento.
O Departamento de Justiça americano encerrou sua investigação antitruste e concluiu que, com base nas evidências analisadas, a operação não deveria prejudicar a concorrência ou os consumidores nos mercados de streaming, televisão e produção e distribuição de filmes.
Mesmo assim, 12 estados americanos chegaram a entrar com uma ação para tentar impedir a fusão. O processo foi posteriormente resolvido por meio de um acordo aprovado pela Justiça, permitindo que a operação avançasse.
Entre os compromissos assumidos estão regras relacionadas à quantidade de filmes lançados nos cinemas e ao período entre a estreia nas salas e a chegada das produções ao streaming.
E o nome da nova empresa?
Uma das mudanças mais curiosas envolve justamente o nome da companhia.
David Ellison, CEO da Paramount Skydance, anunciou que a empresa combinada será chamada Skydance após a conclusão da operação.
Isso não significa, porém, que marcas como Paramount ou Warner Bros. desaparecerão. A intenção é manter as duas como grandes marcas de entretenimento, enquanto Skydance será a identidade corporativa da companhia resultante da operação.
A mudança está prevista para acontecer junto com a conclusão do negócio.
O que muda para quem gosta de filmes e séries?
Para o público, a consequência mais visível deverá aparecer principalmente no streaming e na distribuição de conteúdo.
O novo grupo terá acesso a um catálogo gigantesco, reunindo produções da Warner Bros., HBO, DC, Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon e diversas outras marcas.
Isso abre espaço para uma possível integração dos catálogos, mas também significa que a nova empresa terá de reorganizar uma estrutura gigantesca de serviços, canais e produções.
Por enquanto, a principal mudança é estrutural: Paramount e Warner Bros. Discovery estão prestes a deixar de ser grupos independentes e passarão a fazer parte da mesma companhia.
Se o acordo for concluído conforme o cronograma anunciado, outubro de 2026 marcará uma nova fase para Hollywood, com marcas como Paramount, Warner Bros., HBO, DC, CBS, CNN, Paramount+ e HBO Max reunidas sob uma mesma estrutura corporativa.
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