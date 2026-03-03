Rede de cinemas exibe filmes indicados ao Oscar a partir de R$ 15

Divulgação/ MK2 Productions Wagner Moura estrela o filme brasileiro "O Agente Secreto"



O Oscar 2026 ocorre no dia 15 de março deste ano e o tempo está acabando para quem ainda precisa conferir alguns dos longas indicados à maior premiação de cinema no mundo. Se esse é o seu caso, a rede de cinemas UCI prepara uma promoção especial – nos dias 13 e 14 de março, longas que disputam alguma categoria do evento e estão sendo exibidos pela UCI poderão ser assistidos a partir de R$ 15.

Obras como O Agente Secreto, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Marty Supreme, Valor Sentimental, Hamnet, Bugonia, F1, Avatar: Fogo e Cinzas e Zootopia 2 estão em cartaz em diferentes unidades da UCI e participam da promoção.

Os ingressos a R$ 15, que poderão ser comprados no site da rede a partir desta terça-feira (3), são válidos para sessões convencionais e Imax de todas as unidades da rede de cinemas. No caso das salas De Lux, que contam com projeção 3D e resolução 4K, poltronas reclináveis e mesas individuais, as sessões saem por R$ 25.

*Estadão Conteúdo