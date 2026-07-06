Robô Selvagem chega na Netflix é a aposta certa para se emocionar e se surpreender

Se você perdeu um dos filmes mais elogiados dos últimos anos nos cinemas, chegou a hora de mudar isso. Robô Selvagem (The Wild Robot) acaba de desembarcar no catálogo da Netflix e promete conquistar ainda mais espectadores com uma história emocionante sobre sobrevivência, amizade e o verdadeiro significado de pertencer.

Baseado no best-seller homônimo de Peter Brown, o longa acompanha Roz, uma robô que, após um acidente, desperta sozinha em uma ilha completamente selvagem. Cercada por animais que a enxergam como uma ameaça, ela precisa aprender a se adaptar à natureza e encontrar uma forma de conviver com os habitantes do local.

A vida de Roz muda completamente quando ela passa a cuidar de um filhote de ganso que ficou órfão. A partir desse momento, o filme deixa de ser apenas uma aventura para se transformar em uma emocionante reflexão sobre maternidade, empatia, aceitação e os laços que criamos, independentemente das diferenças.

Produzido pela DreamWorks Animation e dirigido por Chris Sanders, o mesmo cineasta responsável por sucessos como Como Treinar o Seu Dragão e Lilo & Stitch, Robô Selvagem impressiona tanto pela qualidade da animação quanto pela sensibilidade da narrativa.

Visualmente, o longa chama atenção pelo estilo artístico que lembra pinturas feitas à mão, criando cenários deslumbrantes que ajudam a transmitir toda a beleza e a delicadeza da natureza. A trilha sonora e a dublagem também contribuem para tornar a experiência ainda mais envolvente.

Desde sua estreia, o filme foi amplamente elogiado pela crítica e pelo público, sendo apontado como uma das melhores animações dos últimos anos. Além do sucesso de bilheteria, recebeu diversas indicações às principais premiações do cinema, consolidando-se como uma das obras mais marcantes da DreamWorks.

Mais do que uma animação voltada ao público infantil, Robô Selvagem entrega uma história capaz de emocionar espectadores de todas as idades. É um daqueles filmes que divertem, fazem rir e, ao mesmo tempo, deixam uma mensagem profunda sobre família, amor e o lugar que escolhemos chamar de lar.