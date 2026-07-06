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Robô Selvagem chega na Netflix é a aposta certa para se emocionar e se surpreender

A animação encanta adultos e crianças e está disponível no streaming

Victória Xavier

robô selvagem
Robô Selvagem (The Wild Robot) acaba de desembarcar no catálogo da Netflix Divulgação

Se você perdeu um dos filmes mais elogiados dos últimos anos nos cinemas, chegou a hora de mudar isso. Robô Selvagem (The Wild Robot) acaba de desembarcar no catálogo da Netflix e promete conquistar ainda mais espectadores com uma história emocionante sobre sobrevivência, amizade e o verdadeiro significado de pertencer.

Baseado no best-seller homônimo de Peter Brown, o longa acompanha Roz, uma robô que, após um acidente, desperta sozinha em uma ilha completamente selvagem. Cercada por animais que a enxergam como uma ameaça, ela precisa aprender a se adaptar à natureza e encontrar uma forma de conviver com os habitantes do local.

A vida de Roz muda completamente quando ela passa a cuidar de um filhote de ganso que ficou órfão. A partir desse momento, o filme deixa de ser apenas uma aventura para se transformar em uma emocionante reflexão sobre maternidade, empatia, aceitação e os laços que criamos, independentemente das diferenças.

Produzido pela DreamWorks Animation e dirigido por Chris Sanders, o mesmo cineasta responsável por sucessos como Como Treinar o Seu Dragão e Lilo & Stitch, Robô Selvagem impressiona tanto pela qualidade da animação quanto pela sensibilidade da narrativa.

Visualmente, o longa chama atenção pelo estilo artístico que lembra pinturas feitas à mão, criando cenários deslumbrantes que ajudam a transmitir toda a beleza e a delicadeza da natureza. A trilha sonora e a dublagem também contribuem para tornar a experiência ainda mais envolvente.

Desde sua estreia, o filme foi amplamente elogiado pela crítica e pelo público, sendo apontado como uma das melhores animações dos últimos anos. Além do sucesso de bilheteria, recebeu diversas indicações às principais premiações do cinema, consolidando-se como uma das obras mais marcantes da DreamWorks.

Mais do que uma animação voltada ao público infantil, Robô Selvagem entrega uma história capaz de emocionar espectadores de todas as idades. É um daqueles filmes que divertem, fazem rir e, ao mesmo tempo, deixam uma mensagem profunda sobre família, amor e o lugar que escolhemos chamar de lar.

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