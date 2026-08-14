Xuxa anuncia 4º show do ‘Último Voo da Nave’ em SP; saiba como comprar

Rainha dos Baixinhos fará sua nova apresentação em 28 de fevereiro de 2027, no Nubank Parque

Após o sucesso da turnê O Último Voo da Nave, Xuxa anunciou uma quarta data em São Paulo. Com o terceiro show já esgotado, a Rainha dos Baixinhos fará sua nova apresentação em 28 de fevereiro de 2027, no Nubank Parque.

Além das noites na capital paulista, Xuxa ainda passa por Curitiba na Arena da Baixada, em 26 de setembro; Belo Horizonte, na, Arena MRV, em 14 de novembro; e Rio de Janeiro, no Maracanã, em 20 de dezembro.

Compra dos ingressos

Os clientes Itaú terão acesso à uma pré-venda exclusiva, além de 15% de desconto em compras com cartão de crédito.

As vendas para Clientes Private Bank e Itaú Personnalité já estão abertas e seguem até sábado, 15, às 17h. Ao final, inicia-se para os demais clientes do banco.

A venda geral ocorre na segunda-feira, 17, a partir das 14h.

Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim.

Serviço

Ingressos:

Cadeira superior: R$ 98 (meia-entrada legal) | R$ 137 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)



Pista: R$ 148 (meia-entrada legal) | R$ 207 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)



Cadeira Inferior: R$ 183 (meia-entrada legal) | R$ 256 (entrada social) | R$ 365,00 (inteira)



Pista Premium: R$ 298 (meia-entrada legal) | R$ 417 (entrada social) | R$ 595,00 (inteira)



Pacote Pacote VIP Pit A e Pit B: R$ 1.198 (meia-entrada legal) | R$ 1.317 (entrada social) | R$ 1.495,00 (inteira)

Pacote Pit A e Pit B

Incluso:

Ingresso Pista Premium

Área exclusiva próxima do palco (Pit A e Pit B)

Open Bar: Proibido para menores de 18 anos, mesmo que acompanhados pelos pais.

Clientes Private Bank e Itaú Personnalité: 14 de agosto, às 17h, até 15 de agosto, às 17h.

Demais clientes Itaú Unibanco: 15 de agosto, às 17h, até 16 de agosto, às 17h.

Venda geral: 17 de agosto, às 14h.Os descontos estão sujeitos a disponibilidade.

Vendas online em: https://www.eventim.com.br/xuxa