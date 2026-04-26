Série Harry Potter: O que já sabemos sobre a produção?

Proposta segue sendo adaptar fielmente os livros de J. K. Rowling, com uma temporada dedicada a cada obra, permitindo um mergulho muito mais profundo na história que marcou gerações

Divulgação/HBO HBO não quer apenas revisitar Harry Potter, quer redefinir a forma como essa história é contada



A nova série de Harry Potter da HBO finalmente começou a ganhar forma concreta, e agora, com parte importante do elenco revelado, o projeto deixa de ser apenas uma promessa ambiciosa para se tornar uma das produções mais comentadas do momento. A proposta segue sendo adaptar fielmente os livros de J. K. Rowling, com uma temporada dedicada a cada obra, permitindo um mergulho muito mais profundo na história que marcou gerações.

O trio principal já foi oficialmente definido, trazendo novos rostos para personagens icônicos. Dominic McLaughlin será o responsável por viver Harry Potter, enquanto Arabella Stanton assume o papel de Hermione Granger e Alastair Stout interpreta Ron Weasley. A escolha segue a tradição da franquia de apostar em jovens talentos ainda pouco conhecidos, o que aumenta a curiosidade do público sobre como esses novos atores vão reinterpretar figuras tão marcantes.

Entre os adultos de Hogwarts, nomes de peso já foram confirmados. John Lithgow dará vida a Alvo Dumbledore, prometendo uma versão experiente e imponente do diretor da escola. Já Paapa Essiedu foi escalado como Severo Snape, uma escolha que tem gerado bastante repercussão nas redes sociais, principalmente pela complexidade do personagem. Outro nome que chamou atenção foi Lox Pratt como Draco Malfoy, indicando que o núcleo estudantil rival de Harry também terá destaque desde o início.

A família Weasley, um dos pilares emocionais da história, também começou a tomar forma. Katherine Parkinson foi confirmada como Molly Weasley, reforçando a importância da personagem como figura materna dentro da narrativa. Além disso, os irmãos Weasley já têm seus intérpretes definidos, incluindo Alastair Stout como Ron, Tristan Harland e Gabriel Harland como Fred e George, Ruairi Spooner como Percy e Gracie Cochrane como Gina, ampliando a expectativa para a dinâmica familiar que deve ganhar mais tempo de tela na série.

Outros nomes importantes também foram anunciados, ajudando a completar o universo de Hogwarts. Janet McTeer interpretará Minerva McGonagall, enquanto Nick Frost será Rúbeo Hagrid. Luke Thallon aparece como o Professor Quirrell e Paul Whitehouse como Argus Filch, mostrando que a série está apostando em um elenco robusto para dar vida a cada detalhe do castelo e seus personagens.

Com um investimento alto e envolvimento direto de J.K. Rowling na produção, a série promete um tom mais detalhado e fiel aos livros, explorando arcos narrativos que ficaram de fora dos filmes. A expectativa é que a estreia aconteça entre o final de 2026 e o início de 2027, embora a HBO ainda não tenha cravado uma data oficial.

No meio de tanta expectativa, uma coisa já é certa: essa nova versão de Harry Potter não quer apenas revisitar Hogwarts, ela quer redefinir a forma como essa história é contada para uma nova geração, sem perder o encanto que transformou o universo bruxo em um fenômeno mundial.