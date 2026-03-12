Sinopse, elenco e preparação de ‘O Agente Secreto’

Confira todos os detalhes sobre o thriller premiado de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura

Divulgação Wagner Moura no filme 'O Agente Secreto'



“O Agente Secreto” (2025) é o filme brasileiro que recolocou o cinema nacional no centro das atenções mundiais. Dirigido por Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius), o longa é um thriller político ambientado na década de 1970 que combina suspense, drama histórico e uma atmosfera neo-noir.

A obra ganhou destaque histórico ao conquistar o Globo de Ouro de 2026 (Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator para Wagner Moura) e receber quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção de Elenco.

Enredo

A trama se passa no Brasil de 1977, durante o período da ditadura militar. Marcelo (Wagner Moura) é um professor e especialista em tecnologia na casa dos 40 anos que vive em São Paulo. Fugindo de um passado misterioso e ameaças violentas, ele decide deixar a metrópole e viajar para o Recife na semana do Carnaval, buscando um refúgio seguro para reencontrar seu filho.

No entanto, ao chegar à capital pernambucana, Marcelo percebe que a cidade não é o esconderijo tranquilo que imaginava. Ele se vê envolvido em uma teia de vigilância, paranoia e perigos ocultos, descobrindo que seus segredos podem ter viajado com ele. A narrativa explora a tensão entre a festa popular e a repressão política, utilizando a arquitetura e a atmosfera do Recife como personagens centrais.

Elenco e personagens

O filme reúne estrelas internacionais e talentos locais, uma marca registrada do diretor.

Wagner Moura como Marcelo : O protagonista, um homem técnico e introspectivo em fuga.

como : O protagonista, um homem técnico e introspectivo em fuga. Maria Fernanda Cândido como Elza : Uma figura enigmática que atua como um contato secreto de Marcelo.

como : Uma figura enigmática que atua como um contato secreto de Marcelo. Gabriel Leone como Bobbi : Personagem que cruza o caminho do protagonista.

como : Personagem que cruza o caminho do protagonista. Alice Carvalho como Fátima : Atriz destaque de “Cangaço Novo”, traz intensidade à trama local.

como : Atriz destaque de “Cangaço Novo”, traz intensidade à trama local. Tânia Maria como Dona Sebastiana : A grande revelação do filme, uma atriz não profissional descoberta pela produção.

como : A grande revelação do filme, uma atriz não profissional descoberta pela produção. Udo Kier como Hans : O veterano ator alemão (“Bacurau”) retorna para colaborar com Kleber.

como : O veterano ator alemão (“Bacurau”) retorna para colaborar com Kleber. Thomás Aquino como Arlindo .

como . Isabél Zuaa e Hermila Guedes completam o elenco de apoio.

Como foi a preparação do elenco

A preparação dos atores para “O Agente Secreto” foi citada pela crítica internacional como um dos pontos altos da produção, rendendo inclusive uma indicação inédita ao Oscar de Melhor Direção de Elenco. O processo foi liderado pelo preparador e diretor-assistente Leonardo Lacca.

A construção de Wagner Moura

Para viver Marcelo, Wagner Moura mergulhou em um processo de “amálgama”, conforme descreveu em entrevistas. Diferente de papéis biográficos rígidos, ele buscou misturar sua própria personalidade com a do personagem.

Jornada interna: Moura comparou a trajetória de Marcelo à de Dorothy em “O Mágico de Oz”, no sentido de ser uma jornada de retorno e autodescoberta em um mundo estranho, porém familiar.

Moura comparou a trajetória de Marcelo à de Dorothy em “O Mágico de Oz”, no sentido de ser uma jornada de retorno e autodescoberta em um mundo estranho, porém familiar. Trabalho técnico: O ator precisou incorporar a postura de um “homem comum” dos anos 70, um especialista técnico (físico/engenheiro), afastando-se dos estereótipos de ação ou criminosos latinos que marcaram sua carreira internacional recente.

O ator precisou incorporar a postura de um “homem comum” dos anos 70, um especialista técnico (físico/engenheiro), afastando-se dos estereótipos de ação ou criminosos latinos que marcaram sua carreira internacional recente. Sotaque e ambientação: Embora baiano, Moura trabalhou para naturalizar sua presença no Recife de 1977, integrando-se à cadência específica do texto de Kleber Mendonça.

O método de ‘construção coletiva’

Um dos maiores desafios da preparação foi criar a química entre atores consagrados e não atores.

Encontro de gerações: Leonardo Lacca focou na interação entre Wagner Moura e Tânia Maria (Dona Sebastiana). Tânia, de 79 anos, tinha apenas uma experiência anterior como figurante. A preparação envolveu ensaios focados em quebrar a barreira da “estrela de cinema”, permitindo que a relação em cena soasse organicamente íntima e real.

Leonardo Lacca focou na interação entre Wagner Moura e Tânia Maria (Dona Sebastiana). Tânia, de 79 anos, tinha apenas uma experiência anterior como figurante. A preparação envolveu ensaios focados em quebrar a barreira da “estrela de cinema”, permitindo que a relação em cena soasse organicamente íntima e real. Imersão na época: O elenco teve acesso a um vasto material de pesquisa sobre o Recife dos anos 70, não apenas político, mas sensorial — o “cheiro”, as texturas e o clima de decadência urbana que o diretor queria evocar.

Curiosidades da produção

Feito histórico: Wagner Moura tornou-se o primeiro ator brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama.

Wagner Moura tornou-se o primeiro ator brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama. Roteiro longo: O roteiro original de Kleber Mendonça Filho tinha 167 páginas, considerado extenso para os padrões de mercado, resultando em um filme de 2h38min.

O roteiro original de Kleber Mendonça Filho tinha 167 páginas, considerado extenso para os padrões de mercado, resultando em um filme de 2h38min. Locações: O filme evita o Recife “turístico”, focando em prédios públicos e áreas do centro que preservam a arquitetura dos anos 70, muitas vezes filmando em locais degradados para acentuar o tom de suspense.

Onde assistir

“O Agente Secreto” foi lançado nos cinemas brasileiros em novembro de 2025. Após o circuito de salas e a temporada de premiações (Oscar 2026), a previsão é que o longa chegue às plataformas de streaming e aluguel digital (VOD), com distribuição internacional garantida pela Vitrine Filmes e parceiros globais como a MUBI (em territórios selecionados fora do Brasil).

Este filme consolida a posição do Brasil no cinema de prestígio global, provando que histórias locais, quando tratadas com rigor técnico e profundidade humana, têm apelo universal.