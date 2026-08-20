‘Sons of Anarchy’ está de volta? Charlie Hunnam reúne elenco original em nova série da FX

Os fãs de “Sons of Anarchy” podem finalmente matar a saudade de Jax Teller e companhia, mas não exatamente da maneira que imaginavam

Mais de uma década depois do fim da série, Charlie Hunnam está reunindo boa parte do elenco original em uma nova produção da FX chamada “Legends”.

Mas calma: não é um reboot e muito menos uma continuação de “Sons of Anarchy”.

Criada e escrita por Hunnam, a série terá uma proposta completamente diferente e, talvez por isso mesmo, bastante curiosa. O ator e seus antigos colegas vão interpretar versões ficcionalizadas deles mesmos.

Além de Hunnam, o elenco contará com nomes conhecidos pelos fãs de “Sons of Anarchy”, como Katey Sagal, Ron Perlman, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates e Theo Rossi.

Na trama, os atores se reúnem anos depois do encerramento de “Sons of Anarchy” para participar de uma convenção de fãs da série. Só que o encontro, que deveria ser uma celebração da produção que marcou suas carreiras, acaba se transformando em algo muito mais perigoso.

A partir daí, realidade e ficção começam a se misturar, enquanto o grupo se vê diante de uma ameaça real que pode ser ainda mais perigosa do que tudo aquilo que seus personagens enfrentaram na televisão.

E tem um detalhe que certamente vai chamar a atenção dos fãs: Charlie Hunnam não vai voltar como Jax Teller. O personagem morreu no final de “Sons of Anarchy”, e o próprio ator já afirmou que não pretende ressuscitá-lo.

Por isso, “Legends” funciona muito mais como uma espécie de carta de amor a “Sons of Anarchy”, brincando justamente com a relação entre atores, personagens e o público que acompanhou a série durante sete temporadas.

A produção também marca um novo momento para Hunnam, que assume múltiplas funções no projeto, incluindo criação, roteiro, atuação e produção executiva.