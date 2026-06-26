Sucesso do Prime Video, Invencível é renovada para a 6ª temporada

Os fãs de Invencível podem comemorar: o Prime Video confirmou oficialmente a renovação da aclamada animação para uma sexta temporada, reforçando a confiança da plataforma em um de seus maiores sucessos originais.

Baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, a série conquistou o público desde sua estreia em 2021 ao apresentar uma abordagem muito mais madura e violenta do universo dos super-heróis. Com personagens complexos, batalhas épicas e reviravoltas emocionantes, a produção rapidamente se tornou um fenômeno entre fãs e críticos.

O sucesso de Invencível também é refletido nas avaliações. A animação mantém uma excelente nota de 8,7/10 no IMDb, além de ser frequentemente apontada como uma das melhores séries de super-heróis da atualidade.

Outro fator que demonstra sua força é a estratégia de lançamento semanal adotada pelo Prime Video. Em vez de diminuir o interesse do público, o formato ajudou a manter a série em alta por várias semanas, gerando discussões constantes nas redes sociais e consolidando Invencível como um dos principais títulos da plataforma.

Com a renovação antecipada, o estúdio demonstra que pretende adaptar toda a história dos quadrinhos, algo que o próprio Robert Kirkman já afirmou ser seu objetivo. Enquanto a quarta temporada expandiu ainda mais o universo da série, a quinta e agora a sexta prometem elevar a escala dos conflitos, trazendo personagens aguardados pelos leitores e algumas das histórias mais impactantes dos quadrinhos.

Para os fãs, a mensagem é clara: a aventura de Mark Grayson está apenas começando, e Invencível segue firme como uma das produções mais importantes e bem-sucedidas do Prime Video.