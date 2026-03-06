The Boys se prepara para o fim: trailer da 5ª e última temporada promete caos total

Divulgação

Os fãs de The Boys já podem começar a contagem regressiva. O Prime Video divulgou o trailer oficial da quinta e última temporada da série, que chega prometendo um desfecho explosivo para uma das produções mais provocativas da TV recente.

A temporada final estreia em 8 de abril de 2026, com dois episódios liberados de uma vez. Depois disso, novos capítulos serão lançados semanalmente até o grande final em 20 de maio, marcando o encerramento definitivo da história.

Conhecida por sua crítica ácida ao culto de super-heróis e à cultura do poder, a série entra em seu capítulo mais caótico. Desta vez, o mundo parece estar ainda mais fora de controle.

Nos novos episódios, o temido Capitão Pátria mergulha completamente em seu próprio universo, dominado por ego, paranoia e caprichos perigosos. Enquanto isso, membros dos Boys enfrentam situações desesperadoras.

Hughie Campbell, Leitinho e Frenchie acabam presos nos chamados Campos de Liberdade, enquanto Annie January tenta organizar uma resistência contra o poder esmagador dos Supers.

Para piorar, Kimiko Miyashiro desaparece misteriosamente, deixando o grupo ainda mais fragilizado.

Mas o maior fator de caos vem do retorno de Billy Butcher. O personagem reaparece disposto a usar um vírus capaz de eliminar todos os Supers do planeta, uma decisão que pode desencadear consequências devastadoras e mudar o destino do mundo para sempre.

Um final que promete dividir os fãs

Criada pelo showrunner Eric Kripke, a série é baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, e se tornou um dos maiores sucessos do streaming ao misturar violência extrema, sátira política e personagens moralmente ambíguos.

Desde sua estreia, The Boys acumulou indicações importantes ao Emmy Awards e conquistou uma base de fãs fiel ao redor do mundo.

Agora, com o confronto final entre humanos e supers se aproximando, a pergunta que fica é: quem vai sobreviver quando tudo chegar ao fim?

Se depender do tom do trailer, a última temporada promete mortes chocantes, alianças improváveis e um desfecho capaz de mudar para sempre o universo da série.