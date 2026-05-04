Toy Story 5 terá dublagem de Maisa Silva e Rafael Infante

Dupla chega para dar voz a novos personagens que refletem um dos temas centrais do filme: o impacto da tecnologia no universo dos brinquedos

Divulgação Maysa e Rafael Infante vão dublar personagens inéditos em Toy Story 5



A Disney pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira (04P) ao anunciar novidades quentinhas sobre Toy Story 5 e já deu aquele empurrão no hype que estava alto. Durante uma coletiva de imprensa em São Paulo, a produtora Lindsey Collins confirmou dois nomes muito queridos pelo público brasileiro no elenco de dublagem: Maisa Silva e Rafael Infante.

A dupla chega para dar voz a novos personagens que refletem um dos temas centrais do filme: o impacto da tecnologia no universo dos brinquedos.

Maisa será Lilypad, um tablet inteligente em formato de sapo que rapidamente se torna o brinquedo favorito de Bonnie. Moderna, eficiente e sempre “conectada”, a personagem representa uma ameaça silenciosa aos brinquedos clássicos. Enquanto Jessie e os outros tentam lidar com a nova dinâmica, Lilypad parece estar sempre alguns passos à frente e não percebe o caos emocional que sua presença causa. Na versão original, a voz é de Greta Lee.

Já Rafael Infante assume o irreverente Amigo Rolinho, um dispositivo de treinamento infantil com personalidade afiada e um passado esquecido. Após anos abandonado, ele ganha uma segunda chance ao ser convocado para uma missão importante e, claro, promete entregar humor e carisma na medida certa. No original, o personagem é dublado por Conan O’Brien.

A escolha dos novos personagens não é por acaso. Toy Story 5 mergulha em um conflito geracional entre brinquedos tradicionais e dispositivos tecnológicos, trazendo uma abordagem atual sobre como as crianças se relacionam com o brincar nos dias de hoje. E, no meio disso tudo, permanece o coração da franquia: a conexão emocional entre brinquedos e seus donos.

Com estreia marcada para 18 de junho nos cinemas brasileiros, e sessões antecipadas no dia 17, o longa promete equilibrar nostalgia com inovação, uma fórmula que a Pixar domina como poucos.

Se depender dessas novas adições ao elenco e da proposta da história, Toy Story 5 tem tudo para emocionar uma nova geração e apertar forte o coração de quem cresceu com Woody, Buzz e companhia.