Diretor de Final Fantasy VII Rebirth é confirmado como atração de feira de games

A Brasil Game Show 2025 confirmou a presença de Naoki Hamaguchi, diretor do aclamado Final Fantasy VII Rebirth, como um dos convidados especiais do evento. Ele participará de sessões de Meet & Greet, painéis do BGS Talks e das cerimônias de abertura nos dias 10 e 11 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Com mais de 20 anos de experiência na Square Enix, o japonês liderou o desenvolvimento de Final Fantasy VII Rebirth, título lançado inicialmente para PlayStation 5 e depois para PC.

O jogo foi amplamente elogiado pela crítica, alcançando nota média de 92 no site Metacritic — superando a marca do antecessor, Final Fantasy VII Remake. Segundo o diretor, essa pontuação era uma meta pessoal estabelecida para sua equipe. Uma das principais inovações de Rebirth foi a transição de um estilo linear para uma experiência de mundo aberto, que oferecesse maior liberdade de escolha aos jogadores. O projeto levou quatro anos para ser concluído.

Hamaguchi ingressou na Square Enix em 2003, inspirado por Final Fantasy VI, lançado em 1994. Desde então, tem se destacado por buscar o equilíbrio entre fidelidade aos clássicos e modernização dos sistemas de jogo, como batalhas, narrativa e construção de mundo. Defensor de uma equipe de criação mais enxuta, o diretor acredita que o design deve ser conduzido por poucos profissionais para preservar a identidade da obra. Ele também defende que as relações dos personagens devem ser reveladas exclusivamente por meio do conteúdo do jogo, sem depender de explicações externas.

O diretor está atualmente envolvido na produção do terceiro e último capítulo da trilogia Final Fantasy VII Remake. Após o encerramento da saga, Hamaguchi pretende se dedicar a novos projetos e busca levar a trilogia para o maior número possível de plataformas, atendendo à demanda do mercado por títulos multiplataforma.

Além de Hamaguchi, a BGS 2025 já havia anunciado a presença de Hideo Kojima, criador das franquias Metal Gear e Death Stranding. Kojima participará do evento nos dias 11 e 12 de outubro. A Brasil Game Show 2025 será realizada de 9 a 12 de outubro, no Distrito Anhembi. Os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 129.