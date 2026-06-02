Haiti x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Haiti x Nova Zelândia se enfrentam em amistoso internacional nesta terça-feira, às 21h, no estádio do Inter Miami FC; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Reprodução/X @NZ_Football Nova Zelândia retorna à Copa do Mundo após 16 anos sem participar do torneio



Haiti e Nova Zelândia se enfrentam nesta terça-feira (2) às 21h, no estádio do Inter Miami FC, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, em amistoso internacional em preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Em sua segunda aparição na Copa, o Haiti quebra um jejum de 52 anos sem participar da competição e faz parte do grupo C, o mesmo do Brasil, e vai enfrentar o Escócia, a Seleção brasileira e Marrocos na primeira fase da competição.

Já a Nova Zelândia retorna à competição depois de 16 anos, desde a sua última aparição em 2010, e está no grupo G junto com o Irã, Egito e a Bélgica.

Onde assistir Haiti x Nova Zelândia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV na TV por assinatura, com início da transmissão às 21h.