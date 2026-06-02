Hospedagem de R$ 2,2 mil e 171 quartos: como é o The Ridge Hotel, a casa do Brasil na Copa

Durante o mundial, o local será inteiramente reservado à delegação brasileira, sem circulação de outros hóspedes ou visitantes

Foto: Gensler/Reprodução Fachada do The Ridge Hotel, casa da delegação Brasileira durante a Copa do Mundo



Durante a Copa do Mundo, toda a delegação brasileira ficará hospedada no hotel The Ridge, em Basking Ridge, no estado de Nova Jersey, instalado dentro de um campus corporativo da empresa de telecomunicações Verizon.

Durante o mundial, o The Ridge Hotel será inteiramente reservado à delegação brasileira, sem circulação de outros hóspedes ou visitantes.

O local é projetado para alta performance, dispõe de 29 salas de reunião e 171 quartos com isolamento acústico reforçado, iluminação que simula o ciclo natural do dia e estímulos visuais reduzidos, além de ser cercado por áreas verdes, ambiente considerado propício à recuperação física e mental dos atletas.

A estrutura de alta tecnologia também pesou na decisão. O The Ridge oferece redes privadas com alta velocidade, o que permite envio rápido de imagens aos jogadores. O hotel possui salas multimídia para análise de vídeos e um anfiteatro com padrão de cinema que será destinado às reuniões táticas.

Em dias normais de operação, a diária no hotel varia de US$ 300 a US$ 450, cerca de R$ 1,5 mil a R$ 2,2 mil.

Pedido da CBF

O hotel foi um pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à Fifa, que pesquisou acomodações próximas ao local onde a Seleção brasileira vai treinar, o moderno Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, localidade de 18 mil habitantes, também no estado de Nova Jersey, que fica há apenas 15 minutos do hotel The Ridge onde eles ficarão hospedados.

Além da estrutura de alto nível, o The Ridge também tem privacidade, conforto e logística eficientes, quesitos que foram decisivos para a escolha, garantindo as melhores condições de preparação para a equipe rumo ao Mundial.

Segundo a CBF, a escolha do hotel levou em conta ainda a segurança, além da distância para os locais das atividades. A decisão sobre o hotel foi revelada ainda em janeiro, quando a Fifa acatou o pedido da CBF.

O The Ridge estava fechado para reformas e reabriu em 2018 após obras de restauro lideradas pela Gensler, uma das maiores empresas de arquitetura e design do mundo. Foram reformuladas as áreas comuns, incluindo o lobby, o lounge, a biblioteca, a academia e os espaços para reuniões e eventos.

“Estamos muito satisfeitos “, expressou o técnico Carlo Ancelotti em declarações divulgadas pela CBF. “Teremos tudo necessário para um bom trabalho na Copa”, acrescentou o italiano.

O Brasil está com Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A estreia da Seleção será no dia 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey. No dia 19, a equipe enfrentará o Haiti na Filadélfia e, no dia 24, encerrará sua participação na fase de grupos contra a Escócia em Miami.

*Com informações da AFP