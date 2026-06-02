Conheça o CT milionário do Brasil na Copa do Mundo

Columbia Park foi o complexo que mais recebeu pedidos de seleções

Divulgação / Red Bull New York Vista aérea do Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls.



A Seleção Brasileira de futebol fará seus treinamentos para a Copa do Mundo FIFA no Columbia Park, também conhecido como RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center, pertencente ao New York Red Bulls, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O complexo tem 32 hectares e foi construído com investimento superior a 100 milhões de dólares.

De acordo com a Red Bull, o Columbia Park é o centro de treinamento mais inovador da América do Norte, reunindo estruturas de última geração e campos abertos com câmeras multiângulo que monitoram cada passo dos jogadores para análise do desenvolvimento dos atletas.

Entre todas as bases oferecidas pela FIFA, Columbia Park foi a que recebeu mais pedidos das seleções que disputarão a Copa, mas foi cedida à equipe do técnico Carlo Ancelotti a pedido da CBF.

O complexo se destaca por instalações de última geração, áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos, para proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de futebol de elite.

O Centro de treinamento tem um total de oito campos de grama, incluindo cinco aquecidos e um de grama sintética, além de piscinas de imersão quente e fria e sauna.

Localização

Conforme o coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, a escolha do local começou assim que o Brasil confirmou sua classificação. “Creio que fizemos a melhor escolha dentro das nossas avaliações. Desde quando asseguramos a classificação, tomamos todos os cuidados para encontrar um lugar que pudesse oferecer a estrutura necessária de treinamento, com privacidade, modernidade e conforto. Após o sorteio que definiu as chaves e os locais dos jogos, intensificamos nossa busca e encontramos no CT do RB New York o cenário perfeito que pudesse receber a Seleção.”

Outro ponto analisado pela CBF para escolha do CT do New York Red Bulls foi a facilidade de deslocamento para estádios e o hotel The Ridge, em Basking Ridge, onde o elenco brasileiro fica hospedado. A seleção chegou na manhã desta terça-feira a Nova Jersey e deve fazer seu primeiro treino no CT ainda no mesmo dia.

“Analisamos vários aspectos. O objetivo principal era buscar melhor qualidade de gramados, hotéis, facilidades de logística, a menor diferença possível de fuso e outros fatores que poderiam influenciar positivamente no desempenho da Seleção. Encontramos na região as melhores condições em todos esses itens, e isso pode fazer a diferença numa competição que é extremamente complicada diante da grandeza do evento”, destacou Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas da CBF.

O tempo de deslocamento entre o centro de treinamento Columbia Park e o estádio de Nova York, onde o Brasil fará a sua estreia contra Marrocos no sábado (13), é de aproximadamente 30 minutos. Entre o hotel e o complexo leva em média 15 minutos.

Detalhes do CT