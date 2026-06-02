Marrocos x Madagascar: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Marrocos e Madagascar se enfrentam pelos amistosos da Copa do Mundo nesta terça-feira (2), às 14h (de Brasília)

  • Por Jovem Pan
  • 02/06/2026 09h23
EFE/ Juan Ignacio Roncoroni marrocos Youssef En-Nesyri celebra o gol da equipe Ma

Marrocos e Madagascar se enfrentam nesta terça-feira (2), às 14h (de Brasília), pelos amistosos da Copa do Mundo, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital do Marrocos.

O Marrocos é o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, pelo Grupo C, com Escócia e Haiti. A partida contra a Seleção Brasileira será dia 13 de junho. O Madagascar nunca participou de uma edição do mundial.

Onde assistir Marrocos x Madagascar ao vivo

A partida será transmitida ao vivo na TV fechada pela ESPN e via streaming pelo Disney+, com início às 14h (de Brasília).

