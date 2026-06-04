Brasil x República Dominicana na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir ao vivo

O jogo acontece nesta quinta (4) às 20h, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília

Alexandre Loureiro/COB Seleção feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos



Depois de estrear com vitória sobre a Holanda, a seleção brasileira vai em busca de mais uma vitória na Liga das Nações de Vôlei (VNL). O próximo desafio é contra a República Dominicana nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no ginásio Nilson Nelson.

Depois de Holanda e República Dominicana, a seleção ainda vai enfrentar a Bulgária no sábado (6) e a atual campeã da competição, Itália, no domingo (7), nesta primeira semana do campeonato.

Em seguida, as meninas da seleção feminina seguem para Ancara, na Turquia, onde disputarão a segunda semana da VNL contra a França, Bélgica, China e Alemanha.

Onde assistir Brasil x República Dominicana

A partida terá transmissão do sportv2 (fechado), com início às 20h.