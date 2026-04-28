Cruzeiro x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 3ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

DUDU MACEDO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Christian comemora o primeiro gol do Cruzeiro durante Cruzeiro x Atlético MG



Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

O Cruzeiro chega após três vitórias seguidas no Brasileirão. Mas na Libertadores o time já perdeu para a Universidad Católica, em casa, e agora está na terceira posição, atrás dos chilenos e do próprio Boca.

Já o Boca Juniors chega embalado com 14 partidas sem perder. A última derrota foi para o Vélez Sarsfield, no Campeonato Argentino. Na Libertadores, o time tem dois jogos e duas vitórias com 100% de aproveitamento na chave.

Onde assistir Cruzeiro x Boca Juniors ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).