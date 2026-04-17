Filho de Oscar Schmidt lamenta a morte do pai: ‘Exemplo de vida’

Felipe Schmidt pediu que todos respeitassem a família neste momento e que os deixem ‘viver o luto’

Reprodução/Instagram/@runschimarun Oscar Schmidt e filho, Felipe Schmidt



Felipe Schmidt, o filho de Oscar Schmidt, lamentou nesta sexta-feira (17) a morte do pai. “Hoje o mundo perde um ídolo e eu perco o meu pai”, disse Felipe em sua publicação. “Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer”, completou.

Felipe escreveu que entende a dor inexplicável de perder um pai e que está sem chão. “Parece que um pedaço de você foi arrancado”, declarou.

Ele finalizou pedindo que todos respeitassem a família Schmidt neste momento, e que os deixem “viver o luto”. “Ele foi um herói e deixou um legado no basquete que poucos alcançaram”, finalizou.

Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, morreu nesta sexta-feira, lenda do basquete brasileiro e mundial, aos 68 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-atleta. Oscar é amplamente considerado o maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos maiores do mundo. A causa da morte não foi divulgada.