Ancelotti esboça time com Léo Pereira e Alex Sandro em treino da Seleção

Para a estreia da Copa, deverá haver mudança na dupla de zaga, com as entradas de Marquinhos e Gabriel Magalhães, que estão indisponíveis no momento por jogarem a final da Champions League

Rafael Ribeiro / CBF Luiz Henrique deve ser o substituto de Estêvão



Carlo Ancelotti esboçou o time que, se nada mudar, será a base da seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo. O treinador promoveu um coletivo nesta sexta-feira (29), com a equipe que deve entrar em campo no amistoso contra o Panamá, domingo (31), no Maracanã.

Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Matheus Cunha, Vini Jr. e Luiz Henrique trabalharam entre os titulares.

Da equipe projetada para enfrentar Marrocos no dia 13 de junho, em Nova Jersey, na abertura do Grupo C da Copa, só haverá mudança na dupla de zaga, com as entradas de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Os dois, além de Gabriel Martinelli, ainda não se apresentaram porque, neste sábado (30), disputam a final da Liga dos Campeões por seus respectivos clubes, Arsenal e PSG

Não há surpresas, portanto, na ideia de Ancelotti para iniciar o Mundial. Luiz Henrique deve ser o substituto de Estêvão, que seria titular, mas acabou nem convocado por causa da grave lesão muscular que sofreu atuando pelo Chelsea. No trabalho realizado nesta sexta-feira, Matheus Cunha e Vini Jr. se revezaram como homens de referência no setor ofensivo.

Neymar, que tenta se recuperar de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, desceu ao gramado, de tênis, para acompanhar o trabalho dos companheiros. Ele passou boa parte da atividade ao lado de Carlo Ancelotti. Por enquanto, realiza tratamento fisioterápico e não há previsão de quando poderá, de fato, voltar a trabalhar com bola e de chuteiras no gramado. A estimativa de recuperação, segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, é de duas a três semanas.

Os jogadores voltam a treinar neste sábado, 30, às 11h. No início da tarde, o grupo viaja para o Rio de Janeiro, desta vez de ônibus, após a chegada em helicópteros na quarta-feira.