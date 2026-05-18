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Ancelotti fechou a lista de convocados seis horas antes da divulgação

Italiano disse que terminou de listar os jogadores às 12h

  • Por Sarah Américo
  • 18/05/2026 21h20
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Reprodução/Globoplay carlos ancelotti Carlos Ancelotti falou sobre a convocação da Seleção Brasileira

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, revelou nesta segunda-feira (18) que fechou a lista de convocados seis horas antes da divulgação, realizada por volta das 18h. “Foi hoje ao meio-dia porque tínhamos que esperar o jogo do fim de semana para ver se algum jogador poderia se machucar”, disse o italiano em entrevista ao Jornal Nacional, onde também destacou que não se sente pressionado em comanda à Seleção Brasileira. “Não sinto pressão, sinto motivação de preparar uma Copa do Mundo com o Brasil.”, disse.

Segundo Ancelotti, os brasileiros podem confiar na Seleção na Copa. “Temos todas as ferramentas para competir e o futebol são detalhes, tenho muita confiança na equipe e nessa paixão.”, disse o treinador que listou quais são as equipes que chegam mais forte para o torneio. “França, Brasil, Argentina, Espanha, Portugal e Inglaterra”, listou.

Para Ancelotti, o jogo mais importante do Brasil vai ser o primeiro, contra o Marrocos, que, na teoria, é a equipe mais complicada do Grupo C com a Seleção. “Muito importante o primeiro jogo. Partida contra o Marrocos vai ser decisiva para chegar primeiro. Ser o primeiro é uma forma de avançar com mais tranquilidade”, destacou.

O italiano convocou nesta segunda os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: (3)

Alisson (Liverpool-ING)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Weverton (Grêmio)

Defensores: (9)

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus-ITA)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit-RUS)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
  • Roger Ibañez (Al Ahli-SAU)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG-FRA)
  • Wesley (Roma-ITA)

Meio-campistas: (5)

  • Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
  • Casemiro (Manchester United-ING)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Fabinho (Al Ittihad-SAU)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes: (9)

  • Endrick (Real Madrid-ESP)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
  • Igor Thiago (Brentford-ING)
  • Luiz Henrique (Zenit-RUS)
  • Matheus Cunha (Manchester United-ING)
  • Neymar Jr. (Santos)
  • Raphinha (Barcelona-ESP)
  • Rayan (Bournemouth-ING)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid-ESP)
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