Ancelotti fechou a lista de convocados seis horas antes da divulgação

Italiano disse que terminou de listar os jogadores às 12h

Reprodução/Globoplay Carlos Ancelotti falou sobre a convocação da Seleção Brasileira



O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, revelou nesta segunda-feira (18) que fechou a lista de convocados seis horas antes da divulgação, realizada por volta das 18h. “Foi hoje ao meio-dia porque tínhamos que esperar o jogo do fim de semana para ver se algum jogador poderia se machucar”, disse o italiano em entrevista ao Jornal Nacional, onde também destacou que não se sente pressionado em comanda à Seleção Brasileira. “Não sinto pressão, sinto motivação de preparar uma Copa do Mundo com o Brasil.”, disse.

Segundo Ancelotti, os brasileiros podem confiar na Seleção na Copa. “Temos todas as ferramentas para competir e o futebol são detalhes, tenho muita confiança na equipe e nessa paixão.”, disse o treinador que listou quais são as equipes que chegam mais forte para o torneio. “França, Brasil, Argentina, Espanha, Portugal e Inglaterra”, listou.

Para Ancelotti, o jogo mais importante do Brasil vai ser o primeiro, contra o Marrocos, que, na teoria, é a equipe mais complicada do Grupo C com a Seleção. “Muito importante o primeiro jogo. Partida contra o Marrocos vai ser decisiva para chegar primeiro. Ser o primeiro é uma forma de avançar com mais tranquilidade”, destacou.

O italiano convocou nesta segunda os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: (3)

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Weverton (Grêmio)

Defensores: (9)

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus-ITA)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit-RUS)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Roger Ibañez (Al Ahli-SAU)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG-FRA)

Wesley (Roma-ITA)

Meio-campistas: (5)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Danilo Santos (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad-SAU)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes: (9)