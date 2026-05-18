Ancelotti fechou a lista de convocados seis horas antes da divulgação
Italiano disse que terminou de listar os jogadores às 12h
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, revelou nesta segunda-feira (18) que fechou a lista de convocados seis horas antes da divulgação, realizada por volta das 18h. “Foi hoje ao meio-dia porque tínhamos que esperar o jogo do fim de semana para ver se algum jogador poderia se machucar”, disse o italiano em entrevista ao Jornal Nacional, onde também destacou que não se sente pressionado em comanda à Seleção Brasileira. “Não sinto pressão, sinto motivação de preparar uma Copa do Mundo com o Brasil.”, disse.
Segundo Ancelotti, os brasileiros podem confiar na Seleção na Copa. “Temos todas as ferramentas para competir e o futebol são detalhes, tenho muita confiança na equipe e nessa paixão.”, disse o treinador que listou quais são as equipes que chegam mais forte para o torneio. “França, Brasil, Argentina, Espanha, Portugal e Inglaterra”, listou.
Para Ancelotti, o jogo mais importante do Brasil vai ser o primeiro, contra o Marrocos, que, na teoria, é a equipe mais complicada do Grupo C com a Seleção. “Muito importante o primeiro jogo. Partida contra o Marrocos vai ser decisiva para chegar primeiro. Ser o primeiro é uma forma de avançar com mais tranquilidade”, destacou.
O italiano convocou nesta segunda os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo.
Confira a lista de convocados:
Goleiros: (3)
Alisson (Liverpool-ING)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Weverton (Grêmio)
Defensores: (9)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus-ITA)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit-RUS)
- Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
- Roger Ibañez (Al Ahli-SAU)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG-FRA)
- Wesley (Roma-ITA)
Meio-campistas: (5)
- Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
- Casemiro (Manchester United-ING)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Fabinho (Al Ittihad-SAU)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes: (9)
- Endrick (Real Madrid-ESP)
- Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
- Igor Thiago (Brentford-ING)
- Luiz Henrique (Zenit-RUS)
- Matheus Cunha (Manchester United-ING)
- Neymar Jr. (Santos)
- Raphinha (Barcelona-ESP)
- Rayan (Bournemouth-ING)
- Vinicius Jr. (Real Madrid-ESP)
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