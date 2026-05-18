Gols, assistências e notas: as estatísticas dos convocados para a Copa por Ancelotti

Média dos jogadores escalados para a Copa é menor que 8 pontos no SofaScore, com Neymar aparecendo com a melhor pontuação de todas: 7.60

Lucas Figueiredo/CBF Brasil x Coreia pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Lucas Paquetá.



O Brasil conheceu nesta segunda-feira (18) os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. A surpresa ficou por conta da convocação de Neymar, atacante do Santos, e Weverton, do Grêmio. Antes de embarcarem para os Estados Unidos, os atletas vão ter a chance de disputar um amistoso no Maracanã, no dia 31, contra o Panamá. Ao todo, foram 3 goleiros, 9 defensores, 5 meio-campistas e 9 atacantes, desses apenas um jogador possui mais de 20 gols na temporada, que é o Igor Tiago, que atua no Brentford, na Inglaterra.

A média dos jogadores escalados para a Copa é menor que 8 pontos no SofaScore, com Neymar aparecendo com a melhor pontuação de todas: 7.60, apesar de só ter jogado em 8 jogos na temporada. Por outro lado, Alisson, que soma 25 jogos, não joga desde o dia 18 de março, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Confira o desempenho do 26 jogadores

Goleiro

Alisson

Jogos: 25

Assistência: 0

Jogos sem sofrer gol: 8

Nota SofaScore: 6.56

Ederson

Jogos: 24

Assistência: 0

Jogos sem sofrer gol: 8

Nota SofaScore: 6.64

Weverton

Jogos: 16

Assistência: 1

Jogos sem sofrer gol: 5

Nota SofaScore: 7.44

Defensores

Alex Sandro

Jogos: 12

Gols: 0

Assistência: 0

Nota SofaScore: 6.88

Bremer

Jogos: 26

Gols: 4

Assistência: 3

Nota SofaScore: 7.09

Danilo

Jogos: 4

Gols: 0

Assistência: 0

Nota SofaScore: 6.98

Douglas Santos

Jogos: 23

Gols: 1

Assistência: 0

Nota SofaScore: 7.19

Gabriel Magalhães

Jogos: 31

Gols: 3

Assistência: 4

Nota SofaScore: 7.29

Ibañez

Jogos: 28

Gols: 2

Assistência: 2

Nota SofaScore: 7.29

Leo Pereira

Jogos: 13

Gols: 1

Assistência: 0

Nota SofaScore: 7.25

Marquinhos

Jogos: 14

Gols: 0

Assistência: 0

Nota SofaScore: 7.27

Wesley

Jogos: 30

Gols: 5

Assistência: 0

Nota SofaScore: 6.82

Meio-campista

Bruno Guimarães

Jogos: 28

Gols: 9

Assistência: 5

Nota SofaScore: 7.48

Casemiro

Jogos: 34

Gols: 9

Assistência: 2

Nota SofaScore: 7.22

Danilo

Jogos: 12

Gols: 7

Assistência: 2

Nota SofaScore: 7.36

Fabinho

Jogos: 30

Gols: 1

Assistência: 3

Nota SofaScore: 7.12

Lucas Paquetá

Jogos: 11

Gols: 3

Assistência: 0

Nota SofaScore: 7.24

Atacante

Endrick

Jogos: 16

Gols: 5

Assistência: 7

Nota SofaScore: 7.12

Martinelli

Jogos: 29

Gols: 1

Assistência: 3

Nota SofaScore: 6.60

Igor Tiago

Jogos: 37

Gols: 22

Assistência: 1

Nota SofaScore: 6.94

Luiz Henrique

Jogos: 28

Gols: 5

Assistência: 3

Nota SofaScore: 7.0

Matheus Cunha

Jogos: 33

Gols: 10

Assistência: 2

Nota SofaScore: 7.09

Neymar Jr.

Jogos: 8

Gols: 4

Assistência: 2

Nota SofaScore: 7.60

Raphinha

Jogos: 22

Gols: 13

Assistência: 3

Nota SofaScore: 7.51

Rayan

Jogos: 13

Gols: 5

Assistência: 2

Nota SofaScore: 7.09

Vinícius Jr.