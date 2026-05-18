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Gols, assistências e notas: as estatísticas dos convocados para a Copa por Ancelotti

Média dos jogadores escalados para a Copa é menor que 8 pontos no SofaScore, com Neymar aparecendo com a melhor pontuação de todas: 7.60

  • Por Jovem Pan
  • 18/05/2026 22h54
  • BlueSky
Lucas Figueiredo/CBF Brasil x Coreia pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Lucas Paquetá. Lucas Figueiredo/CBF Brasil x Coreia pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Lucas Paquetá.

O Brasil conheceu nesta segunda-feira (18) os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. A surpresa ficou por conta da convocação de Neymar, atacante do Santos, e Weverton, do Grêmio. Antes de embarcarem para os Estados Unidos, os atletas vão ter a chance de disputar um amistoso no Maracanã, no dia 31, contra o Panamá. Ao todo, foram 3 goleiros, 9 defensores, 5 meio-campistas e 9 atacantes, desses apenas um jogador possui mais de 20 gols na temporada, que é o Igor Tiago, que atua no Brentford, na Inglaterra.

A média dos jogadores escalados para a Copa é menor que 8 pontos no SofaScore, com Neymar aparecendo com a melhor pontuação de todas: 7.60, apesar de só ter jogado em 8 jogos na temporada. Por outro lado, Alisson, que soma 25 jogos, não joga desde o dia 18 de março, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Confira o desempenho do 26 jogadores

Goleiro 

Alisson 

Alisson

Lucas Figueiredo/CBF

  • Jogos: 25
  • Assistência: 0
  • Jogos sem sofrer gol: 8
  • Nota SofaScore: 6.56

Ederson 

  • Jogos: 24
  • Assistência: 0
  • Jogos sem sofrer gol: 8
  • Nota SofaScore: 6.64

Weverton

  • Jogos: 16
  • Assistência: 1
  • Jogos sem sofrer gol: 5
  • Nota SofaScore: 7.44

Defensores

Alex Sandro em Brasil x Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos

EFE/EPA/Rungroj Yongrit

Alex Sandro

  • Jogos: 12
  • Gols: 0
  • Assistência: 0
  • Nota SofaScore: 6.88

Bremer 

  • Jogos: 26
  • Gols: 4
  • Assistência: 3
  • Nota SofaScore: 7.09

Danilo

  • Jogos: 4
  • Gols: 0
  • Assistência: 0
  • Nota SofaScore: 6.98

Douglas Santos 

  • Jogos: 23
  • Gols: 1
  • Assistência: 0
  • Nota SofaScore: 7.19

Gabriel Magalhães 

  • Jogos: 31
  • Gols: 3
  • Assistência: 4
  • Nota SofaScore: 7.29

Ibañez

  • Jogos: 28
  • Gols: 2
  • Assistência: 2
  • Nota SofaScore: 7.29

Leo Pereira

  • Jogos: 13
  • Gols: 1
  • Assistência: 0
  • Nota SofaScore: 7.25

Marquinhos 

  • Jogos: 14
  • Gols: 0
  • Assistência: 0
  • Nota SofaScore: 7.27

Wesley 

  • Jogos: 30
  • Gols: 5
  • Assistência: 0
  • Nota SofaScore: 6.82

Meio-campista

ELIMINATORIAS COPA DO MUNDO 2026, BRASIL X PERU

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Bruno Guimarães 

  • Jogos: 28
  • Gols: 9
  • Assistência: 5
  • Nota SofaScore: 7.48

Casemiro 

  • Jogos: 34
  • Gols: 9
  • Assistência: 2
  • Nota SofaScore: 7.22

Danilo

  • Jogos: 12
  • Gols: 7
  • Assistência: 2
  • Nota SofaScore: 7.36

Fabinho

  • Jogos: 30
  • Gols: 1
  • Assistência: 3
  • Nota SofaScore: 7.12

Lucas Paquetá 

  • Jogos: 11
  • Gols: 3
  • Assistência: 0
  • Nota SofaScore: 7.24

Atacante

Endrick comemora seu gol no jogo contra a Bolívia

Joilson Marconne/CBF

Endrick 

  • Jogos: 16
  • Gols: 5
  • Assistência: 7
  • Nota SofaScore: 7.12

Martinelli

  • Jogos: 29
  • Gols: 1
  • Assistência: 3
  • Nota SofaScore: 6.60

Igor Tiago

  • Jogos: 37
  • Gols: 22
  • Assistência: 1
  • Nota SofaScore: 6.94

Luiz Henrique

  • Jogos: 28
  • Gols: 5
  • Assistência: 3
  • Nota SofaScore: 7.0

Matheus Cunha

  • Jogos: 33
  • Gols: 10
  • Assistência: 2
  • Nota SofaScore: 7.09

Neymar Jr.

  • Jogos: 8
  • Gols: 4
  • Assistência: 2
  • Nota SofaScore: 7.60

Raphinha 

  • Jogos: 22
  • Gols: 13
  • Assistência: 3
  • Nota SofaScore: 7.51

Rayan 

  • Jogos: 13
  • Gols: 5
  • Assistência: 2
  • Nota SofaScore: 7.09

Vinícius Jr. 

  • Jogos: 36
  • Gols: 16
  • Assistência: 5
  • Nota SofaScore: 7.50

 

 

 

 

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