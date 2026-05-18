Gols, assistências e notas: as estatísticas dos convocados para a Copa por Ancelotti
Média dos jogadores escalados para a Copa é menor que 8 pontos no SofaScore, com Neymar aparecendo com a melhor pontuação de todas: 7.60
O Brasil conheceu nesta segunda-feira (18) os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. A surpresa ficou por conta da convocação de Neymar, atacante do Santos, e Weverton, do Grêmio. Antes de embarcarem para os Estados Unidos, os atletas vão ter a chance de disputar um amistoso no Maracanã, no dia 31, contra o Panamá. Ao todo, foram 3 goleiros, 9 defensores, 5 meio-campistas e 9 atacantes, desses apenas um jogador possui mais de 20 gols na temporada, que é o Igor Tiago, que atua no Brentford, na Inglaterra.
A média dos jogadores escalados para a Copa é menor que 8 pontos no SofaScore, com Neymar aparecendo com a melhor pontuação de todas: 7.60, apesar de só ter jogado em 8 jogos na temporada. Por outro lado, Alisson, que soma 25 jogos, não joga desde o dia 18 de março, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita.
Confira o desempenho do 26 jogadores
Goleiro
Alisson
- Jogos: 25
- Assistência: 0
- Jogos sem sofrer gol: 8
- Nota SofaScore: 6.56
Ederson
- Jogos: 24
- Assistência: 0
- Jogos sem sofrer gol: 8
- Nota SofaScore: 6.64
Weverton
- Jogos: 16
- Assistência: 1
- Jogos sem sofrer gol: 5
- Nota SofaScore: 7.44
Defensores
Alex Sandro
- Jogos: 12
- Gols: 0
- Assistência: 0
- Nota SofaScore: 6.88
Bremer
- Jogos: 26
- Gols: 4
- Assistência: 3
- Nota SofaScore: 7.09
Danilo
- Jogos: 4
- Gols: 0
- Assistência: 0
- Nota SofaScore: 6.98
Douglas Santos
- Jogos: 23
- Gols: 1
- Assistência: 0
- Nota SofaScore: 7.19
Gabriel Magalhães
- Jogos: 31
- Gols: 3
- Assistência: 4
- Nota SofaScore: 7.29
Ibañez
- Jogos: 28
- Gols: 2
- Assistência: 2
- Nota SofaScore: 7.29
Leo Pereira
- Jogos: 13
- Gols: 1
- Assistência: 0
- Nota SofaScore: 7.25
Marquinhos
- Jogos: 14
- Gols: 0
- Assistência: 0
- Nota SofaScore: 7.27
Wesley
- Jogos: 30
- Gols: 5
- Assistência: 0
- Nota SofaScore: 6.82
Meio-campista
Bruno Guimarães
- Jogos: 28
- Gols: 9
- Assistência: 5
- Nota SofaScore: 7.48
Casemiro
- Jogos: 34
- Gols: 9
- Assistência: 2
- Nota SofaScore: 7.22
Danilo
- Jogos: 12
- Gols: 7
- Assistência: 2
- Nota SofaScore: 7.36
Fabinho
- Jogos: 30
- Gols: 1
- Assistência: 3
- Nota SofaScore: 7.12
Lucas Paquetá
- Jogos: 11
- Gols: 3
- Assistência: 0
- Nota SofaScore: 7.24
Atacante
Endrick
- Jogos: 16
- Gols: 5
- Assistência: 7
- Nota SofaScore: 7.12
Martinelli
- Jogos: 29
- Gols: 1
- Assistência: 3
- Nota SofaScore: 6.60
Igor Tiago
- Jogos: 37
- Gols: 22
- Assistência: 1
- Nota SofaScore: 6.94
Luiz Henrique
- Jogos: 28
- Gols: 5
- Assistência: 3
- Nota SofaScore: 7.0
Matheus Cunha
- Jogos: 33
- Gols: 10
- Assistência: 2
- Nota SofaScore: 7.09
Neymar Jr.
- Jogos: 8
- Gols: 4
- Assistência: 2
- Nota SofaScore: 7.60
Raphinha
- Jogos: 22
- Gols: 13
- Assistência: 3
- Nota SofaScore: 7.51
Rayan
- Jogos: 13
- Gols: 5
- Assistência: 2
- Nota SofaScore: 7.09
Vinícius Jr.
- Jogos: 36
- Gols: 16
- Assistência: 5
- Nota SofaScore: 7.50
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