Veja quem ficou fora da convocação do Brasil para a Copa do Mundo
A lista final de convocados para o Mundial de 2026 foi conhecida nesta segunda-feira (18) e alguns jogadores foram cortados
O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira (18) os 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Entretanto, alguns atletas que passaram pela Seleção Brasileira desde o início do comando do italiano e estavam cotados a ir ao Mundial ficaram fora da lista oficial.
É o caso dos goleiros Bento, do Al-Nassr, Hugo Souza, do Corinthians, do volante Andrey Santos e do atacante João Pedro, do Chelsea. Eles figuraram na pré-lista de Ancelotti, mas perderam o passaporte ao Mundial de última hora. Veja a lista completa de quem não foi convocado:
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e John (Nottingham Forest);
- Defensores: Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Paulo Henrique (Vasco), Luciano Juba (Bahia), Vitinho (Botafogo), Alexandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Natan (Real Betis), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Palmeiras);
- Meias: Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Éderson (Atalanta), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro);
- Atacantes: Antony (Real Betis), Gabriel Jesus (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Samuel Lino (Flamengo) e Savino (Manchester City).
Em edições passadas da Copa do Mundo, também havia jogadores cotados para irem ao Mundial, mas ficaram fora da lista final. Uma das maiores polêmicas no futebol é o corte de Romário no torneio de 2002. À época, o técnico Luiz Felipe Scolari optou por não levar o atacante por quebra de confiança e desavenças. Também não foram chamados para o plantel do penta: Djalminha, Marcelinho Carioca e Alex.
Craque do tetra brasileiro, Romário também foi cortado em 1998. O atacante sofreu uma lesão na panturrilha.
A lista final de convocados para a Copa do Mundo voltou a causar polêmica em 2010. O técnico Dunga deixou Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Neymar e Paulo Henrique Ganso fora do plantel brasileiro.
Apesar de não serem cotados, foi sentida a falta de Kaká, Robinho e Ronaldinho Gaúcho na equipe para a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil. Em 2018, Daniel Alves, Jemerson, Diego Ribas, Arthur e Diego Tardelli não foram chamados pelo técnico Tite.
Já em 2022, Gabriel Barbosa, Roberto Firmino, Matheus Cunha, Roger Ibañez, Gabriel Magalhães, Éverton Cebolinha, Renan Lodi e Allan ficaram fora da Seleção Brasileira. Principal aposta do técnico Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar, Philippe Coutinho não foi convocado em razão de uma lesão muscular poucos dias antes da divulgação da lista final.
