Ancelotti diz que Neymar vai ‘jogar se merecer’: ‘Preciso ver se tem condição física e mental’

Weverton é outra surpresa na equipe para a Copa do Mundo

EFE/ José Jacome Carlo Ancelotti



O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18), os 26 jogadores que compõem o elenco brasileiro para a Copa do Mundo 2026. Depois de muito suspense, o treinador confirmou a convocação de Neymar, citando sua experiência, melhora física e influência sobre o grupo, embora o condicionamento tenha sido o ponto mais destacado por Ancelotti.

“Nos últimos jogos jogou com continuidade, pode ser que tenha a possibilidade de melhorar a condição física até os jogos da Copa. E também experiência, carinho que tem no grupo pode criar um ambiente melhor no grupo e isso ajuda a equipe.”

Porém, a presença do craque nas partidas não é garantida, como reforçado pelo técnico, só o gramado dos treinos pode confirmar isso: “Quero ser claro, limpo, honesto – ele vai jogar se merecer jogar – temos treino e o gramado do treino vai dizer se ele vai jogar (…) tenho que ver no treino como está o preparo, se tem boa condição física e mental para poder estar na equipe titular.

Sobre o craque, Ancelotti destacou que tem a mesma chance que os demais do elenco, pontuando a importância de não fixar toda a expectativa em um único jogador, mas auxiliando o coletivo a vencer jogos. “Estamos certos de que escolhemos Neymar não porque pensamos que será um bom reserva, escolhemos porque pensamos que pode aportar qualidades para a equipe – a equipe de maneira coletiva.” O Mister ainda confirmou que Neymar deve atuar como “um atacante mais centralizado”

Goleiros

Outra surpresa na convocação, Weverton entrou de última hora na lista de Ancelotti por um motivo em comum com Neymar: a experiência. “Em algumas posições, como a do goleiro, é privilegiada a experiência, por isso também chamamos Weverton, do Grêmio, porque é um jogador experiente, sabemos seu valor nesse tipo de competição, pois eles estão mais acostumados.”

“Tenho pensado que para essa competição precisamos de mais um jogador experiente, por isso o Weverton.” Ainda sobre os goleiros, a posição foi a única antecipada por Ancelotti para o amistoso do dia 31, que confirmou Alisson, explicando que mesmo voltando de lesão, está treinando e terá tempo para se recuperar.

Quando questionado sobre chegar à final da Copa de 2026, que tem o maior número de jogadores atuantes no Brasil desde 2002, o técnico destacou seus 40 anos de experiência e sua confiança no potencial da equipe em ser uma das melhores do mundo. “Sim podemos chegar a jogar a final, mas não é suficiente, melhor que chegar a ganhar a final.

Próximas datas

27 de maio: Apresentação dos jogadores na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

31 de maio: Amistoso de despedida contra o Panamá, no Maracanã.

06 de junho: Último amistoso preparatório contra o Egito, em Cleveland (EUA).

13 de junho: Estreia oficial na Copa do Mundo contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York.