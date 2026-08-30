Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Athletico-PR e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 11h, na Arena da Baixada; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Leo Derik, jogador do Athletico-PR, durante partida contra o Londrina no estádio Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense de 2026

Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo (30), às 11h, na Arena da Baixada, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 25ª rodada da competição.

O Athletico-PR é o atual terceiro colocado da competição e vem de nove jogos sem perder. Brigada nesto domingo para sonhar em dormir na vice-liderança. Já o Fluminense, atual quarto colocado e melhor mandate do campeonato, busca da primeira vitória como visitante desde a volta da pausa para a Copa do Mundo. Até aqui são quatro jogos e nenhum triunfo.

Onde assistir Athletico-PR x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

O confronto é importante para a sequência das equipes no campeonato, já que ambas as equipes brigam por lugares melhores na tabela.