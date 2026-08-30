Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo (30), às 11h, na Arena da Baixada, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 25ª rodada da competição.
O Athletico-PR é o atual terceiro colocado da competição e vem de nove jogos sem perder. Brigada nesto domingo para sonhar em dormir na vice-liderança. Já o Fluminense, atual quarto colocado e melhor mandate do campeonato, busca da primeira vitória como visitante desde a volta da pausa para a Copa do Mundo. Até aqui são quatro jogos e nenhum triunfo.
Onde assistir Athletico-PR x Fluminense ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.
O confronto é importante para a sequência das equipes no campeonato, já que ambas as equipes brigam por lugares melhores na tabela.
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