Flamengo vence o Red Bull Bragantino e abre 3 pontos de vantagem para o Palmeiras

Com os gols de Varela e Pedro, um em cada tempo, o Flamengo soma 60 pontos e chegou a 18ª vitória na competição

O Flamengo tirou proveito do tropeço do Palmeiras mais cedo e abriu três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Sem sustos, superou com tranquilidade o Red Bull Bragantino pelo placar de 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela 28ª rodada. É a maior vantagem do time carioca na ponta da tabela, que ainda soma duas vitórias a mais que o rival.

Com os gols de Varela e Pedro, um em cada tempo, o Flamengo soma 60 pontos e chegou a 18ª vitória na competição, enquanto o Palmeiras aparece com 57 pontos e 16 triunfos no total. Já o Red Bull Bragantino viu seu jejum aumentar para quatro jogos sem vencer, estacionado no meio da tabela, em 10º lugar, com 36 pontos. Sosa descontou na reta final.

A nota ruim do lado do Flamengo foi a lesão do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que foi substituído antes dos cinco minutos de jogo por Alex Sandro. Ayrton deve passar por exames nesta semana para saber a gravidade do grau da lesão muscular. Outro fato que chamou a atenção, foi quando Pedro saiu irritado para dar lugar a Bruno Henrique. O artilheiro havia acabado de marcar o segundo gol e encerrou seu jejum de cinco jogos sem marcar.

Tanto Flamengo, quanto o Red Bull Bragantino agora terão uma pausa para a Data-FIFA. Voltando a campo somente em outubro, o time carioca visita o Santos, no dia 08, na Vila Belmiro, já a equipe paulista terá um confronto atrasado da 21ª rodada no dia 03, diante do Atlético-MG, na Arena MRV.

O Flamengo não quis repetir o mesmo erro do meio da semana na Libertadores e começou o duelo se impondo. Com ritmo forte, não dava espaço para o Red Bull Bragantino e chegava na área adversária com facilidade. Logo de cara, Arrascaeta carimbou a trave. A estratégia surtiu efeito antes dos 15 minutos, quando Carrascal cruzou na medida e Varela se infiltrou na defesa para desviar e abrir o placar, aos 12 minutos.

Mesmo após o gol, o time carioca seguiu ditando o ritmo. Carrascal travou um duelo particular com Volpi, quando em três oportunidades claras parou em grandes defesas do goleiro paulista. A passividade do Red Bull Bragantino durou até a reta final e conseguiu mostrar a cara com Lucas Barbosa, recuperando a bola no meio de campo e assustando o Maracanã com a bola explodindo na trave.

O Red Bull Bragantino voltou com outra postura, apesar de seguir inofensivo no ataque, já não cedia tanto espaço, a não ser no contra-ataque, onde o duelo entre Carrascal e Volpi teve outro capítulo e o goleiro levou a melhor mais uma vez. O Flamengo manteve a superioridade em campo, trocando passes e buscando forçar o erro da defesa adversária.

Até que conseguiu aos 25, em cobrança de escanteio de Arrascaeta, Jorginho desviou na primeira trave e Pedro apareceu livre na pequena área para ampliar.Com dois de vantagem, o Flamengo tirou o pé e viu o Red Bull Bragantino descontar, aos 40. Sosa driblou Luiz Araújo e cruzou, a bola desviou em Bruno Henrique e enganou Rossi. Apesar de ensaiar uma pressão, o Flamengo neutralizou e administrou a vitória sem sustos até o apito final.