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Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores; veja programação

Os vencedores das duas chaves se classificam para a final, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu

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Giay, do Palmeiras, comemora o seu gol na partida de ida entre Palmeiras e LDU válida pelas quartas de final da Copa Libertadores 2026
Giay, do Palmeiras, comemora o seu gol na partida de ida entre Palmeiras e LDU válida pelas quartas de final da Copa Libertadores 2026 Foto: LUCAS CORREA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (21) as datas e os horários das semifinais da Copa Libertadores 2026. O clássico brasileiro entre Fluminense e Palmeiras começa no dia 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã. A volta será uma semana depois, no dia 21, no mesmo horário, no Nubank Parque.

No outro confronto, Estudiantes e Flamengo se enfrentam nos dias 15 e 22 de outubro, também às 21h30. Os argentinos mandam o jogo de ida (estádio ainda a confirmar) e o Rubro-Negro decide a classificação no Maracanã.

Os vencedores das duas chaves se classificam para a final, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

As quatro equipes que restam na disputa pela “Glória Eterna” conhecem agora o caminho até a decisão. Depois de quartas de final emocionantes, a fase decisiva reúne confrontos com histórico recente no torneio.

Tabela das semifinais

(horários de Brasília)

Fluminense x Palmeiras
Ida: 14 de outubro (quarta), 21h30, Maracanã (Rio de Janeiro)
Volta: 21 de outubro (quarta), 21h30, Nubank Parque (São Paulo)

Estudiantes x Flamengo
Ida: 15 de outubro (quinta), 21h30, estádio a confirmar
Volta: 22 de outubro (quinta), 21h30, Maracanã (Rio de Janeiro)

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