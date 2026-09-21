Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores; veja programação
A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (21) as datas e os horários das semifinais da Copa Libertadores 2026. O clássico brasileiro entre Fluminense e Palmeiras começa no dia 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã. A volta será uma semana depois, no dia 21, no mesmo horário, no Nubank Parque.
No outro confronto, Estudiantes e Flamengo se enfrentam nos dias 15 e 22 de outubro, também às 21h30. Os argentinos mandam o jogo de ida (estádio ainda a confirmar) e o Rubro-Negro decide a classificação no Maracanã.
Os vencedores das duas chaves se classificam para a final, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.
As quatro equipes que restam na disputa pela “Glória Eterna” conhecem agora o caminho até a decisão. Depois de quartas de final emocionantes, a fase decisiva reúne confrontos com histórico recente no torneio.
Tabela das semifinais
(horários de Brasília)
Fluminense x Palmeiras
Ida: 14 de outubro (quarta), 21h30, Maracanã (Rio de Janeiro)
Volta: 21 de outubro (quarta), 21h30, Nubank Parque (São Paulo)
Estudiantes x Flamengo
Ida: 15 de outubro (quinta), 21h30, estádio a confirmar
Volta: 22 de outubro (quinta), 21h30, Maracanã (Rio de Janeiro)
Assuntos
continue lendo
- Internacional anuncia a demissão de Paulo Pezzolano, 18º técnico a cair no Brasileirão Estadão Conteúdo · há 5 horas
- Flamengo vence o Red Bull Bragantino e abre 3 pontos de vantagem para o Palmeiras Estadão Conteúdo · há 17 horas
- Corinthians joga mal contra o Flu, perde mais uma com Diniz e fica perto do Z4 Estadão Conteúdo · há 19 horas
- Palmeiras esbarra em milagres de Weverton e Flamengo pode abrir vantagem Estadão Conteúdo · há 1 dia