Internacional anuncia a demissão de Paulo Pezzolano, 18º técnico a cair no Brasileirão
O Internacional anunciou neste domingo, 20, a demissão do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. A decisão foi tomada pela diretoria gaúcha um dia após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no sábado, resultado que manteve o clube afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ele é o 18º treinador a deixar o cargo de um time da Série A na temporada.
Neste pacote de demissões também deixam o clube de Porto Alegre o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista de desempenho Manuel Ramas.
A passagem de Pezzolano pelo Beira-Rio, iniciada em dezembro de 2025, encerra-se com um rendimento muito abaixo do esperado. Em 46 partidas disputadas, o comandante somou 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, registrando um aproveitamento de 47,8%. Além da péssima campanha no Campeonato Brasileiro, pesaram contra ele a perda do Campeonato Gaúcho e a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, ambas perante o rival Grêmio
A péssima fase se reflete na tabela do Campeonato Brasileiro. O conjunto colorado contabiliza 28 pontos, aparece na 18ª posição e integra a zona de rebaixamento à frente somente do Remo (23) e da lanterna Chapecoense (17).
Nos últimos cinco compromissos pelo Nacional, o Internacional colecionou seguidos tropeços: sofreu três derrotas, obteve um empate e conseguiu apenas uma vitória, justamente contra o último colocado da competição.
OS 18 TÉCNICOS QUE DEIXARAM SEUS CLUBES NO BRASILEIRÃO DE 2026
1 – Jorge Sampaoli – Atlético-MG
2 – Fernando Diniz – Vasco
3 – Juan Carlos Osorio – Remo
4 – Filipe Luís – Flamengo
5 – Hernán Crespo – São Paulo
6 – Tite – Cruzeiro
7 – Juan Pablo Vojvoda – Santos
8 – Martín Anselmi – Botafogo
9 – Gilmar Dal Pozzo – Chapecoense
10 – Dorival Júnior – Corinthians
11 – Roger Machado – São Paulo
12 – Fábio Matias – Chapecoense
13 – Renato Gaúcho – Vasco
14 – Luis Zubeldía – Fluminense
15 – Franclim Carvalho – Botafogo
16 – Luís Castro – Grêmio
17 – Léo Condé – Remo
18 – Paulo Pezzolano – Internacional
Assuntos
continue lendo
- Corinthians joga mal contra o Flu, perde mais uma com Diniz e fica perto do Z4 Estadão Conteúdo · há 16 horas
- Palmeiras esbarra em milagres de Weverton e Flamengo pode abrir vantagem Estadão Conteúdo · há 21 horas
- Wesley é cortado e Vanderson é convocado para amistosos da Seleção Agência Brasil · há 24 horas
- Jovem Pan transmite Bayer Leverkusen e Red Bull Leipzig pela Bundesliga; acompanhe ao vivo Jovem Pan · há 1 dia