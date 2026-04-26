Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (26), às 20h30, na Arena do galo; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte: Jovem Pan

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo (25), às 20h30, na Arena do galo, em Belo Horizonte, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 13ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Atléitco-MG chega para a partida ocupando a 13ª colocação, com 14 pontos, e vem de duas derrotas nos últimos jogos. Já o Flamengo aparece em 2º lugar, soma 23 pontos e busca sua quarta vitória seguida na competição.

Onde assistir Atlético-MG x Flamengo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 20h30. A narração será de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Daniel Lian.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo SporTV e Premiere.

O duelo entre Atlético-MG e Flamengo é um confronto que pode impactar diretamente a tabela da competição. Os mineiros querem se aproximar do G-4. Já o Flamengo, quer diminuir a vantagem para o Palmeiras.