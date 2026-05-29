Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras: veja os classificados da Libertadores

O sorteio de mais cedo das chaves das oitavas de final colocou frente a frente Cruzeiro e Flamengo

Mauro Pimentel / AFP O Flamengo terminou com 16 pontos, a liderança do grupo e a melhor campanha geral



A Libertadores da América encerrou na última quinta-feira (28) a sua fase de grupos. Todos os brasileiros que disputaram essa fase se classificaram. O sorteio de mais cedo das chaves das oitavas de final colocou frente a frente Cruzeiro e Flamengo. Veja como ficou a situação dos grupos:

Grupo A

O Flamengo terminou com 16 pontos, a liderança do grupo e a melhor campanha geral. O Estudiantes, da Argentina, ficou em segundo, com nove pontos, e o Independiente Medellín, da Colômbia, joga os playoffs da Sul-Americana. O Cusco, do Peru, fez apenas um ponto e está desclassificado.

Grupo B

A grande surpresa da competição, Coquimbo Unido, do Chile, liderou o grupo com dez pontos, que tinha o tradicional Nacional do Uruguai, que ficou em terceiro com oito pontos e joga a Sul-Americana. O Tolima, algoz colombiano do Corinthians em 2011, se classificou em segundo lugar, com oito pontos. O Univesitario do Peru foi eliminado com 6 pontos.

Grupo C

O Independiente Rivadavia, time sensação do futebol argentino, liderou o grupo com 16 pontos e fez a segunda melhor campanha geral. O Fluminense, que terminou o grupo em segundo lugar, conseguiu sua classificação na última rodada após vencer o La Guaira, da Venezuela, por 3 a 1. Os venezuelanos foram eliminados com três pontos. O Bolívar jogará a Sul-Americana, marcando cinco pontos.

Grupo D

O “grupo da morte” dessa edição terminou com o chileno Universidade Católica na liderança do grupo, com 13 pontos. O Cruzeiro ficou em segundo com 11 pontos, com resultados importantes como a vitória sobre o tradicional Boca Juniors em casa. O hexa-campeão da Libertadores jogará contra a Sul-Americana, após ficar com sete pontos. O Barcelona de Guayaquil caiu com 3 pontos.

Grupo E

O Corinthians liderou seu grupo e perdeu apenas o último jogo que disputou. Com 11 pontos, o Timão acabou sendo derrotado pelo argentino Platense em casa por 2 a 0, que também se classificou com dez pontos. O Santa Fe joga a Sul-Americana, com oito pontos. O pentacampeão uruguaio Peñarol decepcionou, ficou com três pontos e foi eliminado.

Grupo F

O paraguaio Cerro Porteño liderou o grupo F com 13 pontos, e deve muito o feito a ter derrotado o Palmeiras, na casa do Verdão, por 1 a 0. Apesar do tropeço, o time de Abel Ferreira se classificou em segundo lugar, com 11 pontos. O Sporting Cristal, do Peru, jogará a Sul-Americana após marcar seis pontos. O Junior Barranquilla, da Colômbia, com quatro pontos, fica de fora.

Grupo G

A LDU de Quito ficou na liderança do grupo com 12 pontos, com o Mirassol empatado com os mesmos 12 pontos. O critério de desempate foi o número de gols marcados. O Lanús, da Argentina, joga a Sul-Americana e ficou com nove pontos. O Always Ready, da Bolívia, marcou três e está fora das competições do continente.

Grupo H

O equatoriano Independiente del Valle passou na primeira colocação com 13 pontos, os mesmos do Rosário Central. O time argentino perdeu no confronto direto. O Universidad Central, da Venezuela, com nove pontos. O Libertad fez a pior campanha da competição e não marcou nenhum ponto.

Sorteio

O confronto brasileiro Cruzeiro x Flamengo deve agitar as oitavas. O time de Leonardo Jardim está em segundo lugar no Brasileirão, enquanto a Raposa vem se recuperando e já está no 9º lugar. O time de Artur Jorge passou no que foi chamado de “grupo da morte”, com Universidad Católica, Boca Juniors (que jogará a Sul-Americana) e o Barcelona de Guayaquil.

O Palmeiras pega o Cerro Porteño, confronto que já aconteceu na fase de grupos. O Verdão empatou fora de casa por 1 a 1 e perdeu diante da sua torcida por 1 a 0, no último dia 20. Outro confronto da fase de grupos que se repete é Fluminense e Independiente Rivadavia, que já teve um empate na Argentina e uma derrota do time de Luís Zubeldia.

Seguindo a tônica, o Mirassol enfrenta novamente a LDU. Os brasileiros venceram em casa por 2 a 0 e perderam fora pelo mesmo placar. Já o Corinthians pega o Rosário Central, time de Ángel Di Maria, após se classificar liderando o grupo E.

Nessa fase, são 16 times que se enfrentam em jogos de ida e volta. Os times de melhor campanha na fase de grupos decidem seus confrontos em casa. Depois desse sorteio, as chaves estão definidas até a final em Montevidéu, no Uruguai, que acontece no dia 28 de novembro.

No pote 2, estavam os oito piores classificados e, depois de sorteados, escolhia-se um time do pote 1, onde estavam os oito melhores classificados. Times do mesmo país podem se enfrentar, assim como os que já jogaram na fase de grupos.

Veja os confrontos:

Estudiantes – ARG x Universidade Católica – CHI

Mirassol x LDU Quito – EQU

Fluminense x Independiente Rivadavia – ARG

Tolima – COL x Independiente Del Valle – EQU

Cruzeiro x Flamengo

Platense – ARG x Coquimbo – CHI

Palmeiras x Cerro Porteño – PAR

Rosário Central – ARG x Corinthians