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Atlético-MG x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena MRV

Jovem Pan

Arena MRV
Arena MRV Divulgação / Arena MRV

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado (12), às 16h, na Arena MRV, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira chega ao confronto deste sábado após perder para o São Paulo, no último dia 5, por 2 x 0, no Morumbis. O Galo está na 8ª colocação, com 36 pontos. No meio de semana, o Atlético perdeu para o Santos, por 2 x 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na quarta-feira (16), na Arena MRV.

Já o clube carioca chega ao duelo após vencer o Vasco, também no último dia 5, por 1 x 0, no Maracanã. O Fluminense está na 4ª colocação, com 45 pontos. No meio de semana, o tricolor enfrentou o Platense, pela Copa Libertadores da América, e venceu por 2 x 0, no Rio de Janeiro. O jogo de volta acontece na terça-feira (15), na Argentina.

Onde assistir Atlético-MG x Fluminense ao vivo

A partida entre Atlético-MG x Fluminense será transmitida pelo Premiere.

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