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Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece neste sábado (12), pelo Campeonato Espanhol, às 16h, no Santiago Bernabéu

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Estádio Santiago Bernabéu
Estádio Santiago Bernabéu Divulgação / Barceló Experiences

Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam neste sábado (12), às 16h, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe de Madri chega ao confronto deste sábado após perder para o Real Betis, no último dia 4, por 1 x 0, na La Cartuja de Sevilla. O time de Vinicius Júnior está na 4ª colocação, com 9 pontos, três a menos do que o Barcelona, líder da La Liga. No meio de semana, o Real enfrentou a Inter, pela Liga dos Campeões, e venceu em 2 x 1, no Bernabéu.

Já o clube de Vallecas chega ao duelo após vencer o Racing Club, no último dia 5, por 3 x 2, em casa. A equipe está na 14ª colocação do campeonato, com 4 pontos.

Onde assistir Real Madrid x Rayo Vallecano ao vivo

A partida entre Real Madrid x Rayo Vallecano será transmitida pela CazéTV.

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