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Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena do Grêmio

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Arena do Grêmio
Arena do Grêmio Divulgação / Grêmio

Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado (12), às 16h, na Arena do Grêmio, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe gaúcha chega ao confronto deste sábado após perder para o Vitória, na segunda-feira (7), por 1 x 0, em Salvador. O tricolor está na 15ª colocação, com 28 pontos, três a mais do que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento.

Já o clube carioca chega ao duelo após perder para o Fluminense, no último dia 5, por 1 x 0, no Maracanã. O Vasco está na 17ª colocação do campeonato, com 25 pontos. No meio de semana, o cruzmaltino enfrentou o Santa Fe, pela Copa Sul-Americana, e empatou em 0 x 0, na Colômbia. O jogo de volta acontece na terça-feira (15).

Onde assistir Grêmio x Vasco ao vivo

A partida entre Grêmio x Vasco será transmitida pelo Premiere.

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