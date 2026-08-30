Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bahia e Internacional se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 18h30, na Arena Fonte Nova; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Véliz, jogador do Bahia, comemora seu gol durante a partida contra o Vitória no estádio Barradão pelo Campeonato Brasileiro Série A 2026

Bahia e Internacional se enfrentam neste domingo (30), às 19h30, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 25ª rodada da competição.

O Internacional busca se recuperar na competição já que amarga um jejum de oito jogos sem vitórias e precisa voltar a pontuar para não se complicar na tabela. Está atualmente na 16ª posição, beirando a zona de rebaixamento.

Já o Bahia, sexto colocado da competição com 37 pontos, venceu o Vitória no último jogo e quer manter a sequência positiva para tentar se aproximar do G-4.

Onde assistir Bahia x Internacional ao vivo

O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pelos canais SporTV e Premiere.