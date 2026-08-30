Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Bahia e Internacional se enfrentam neste domingo (30), às 19h30, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 25ª rodada da competição.
O Internacional busca se recuperar na competição já que amarga um jejum de oito jogos sem vitórias e precisa voltar a pontuar para não se complicar na tabela. Está atualmente na 16ª posição, beirando a zona de rebaixamento.
Já o Bahia, sexto colocado da competição com 37 pontos, venceu o Vitória no último jogo e quer manter a sequência positiva para tentar se aproximar do G-4.
Onde assistir Bahia x Internacional ao vivo
O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pelos canais SporTV e Premiere.
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