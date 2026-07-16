JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Futebol

Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Botafogo x Santos se enfrentam nesta ,no Estádio Nilton Santos às 19h30 pelo Brasileirão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

Jovem Pan

Bastos
O Botafogo ocupa atualmente a 12ª colocação, com 22 pontos Vitor Silva/Botafogo

Botafogo x Santos se enfrentam nesta quinta-feira, dia 16, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 19ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos parecidos no campeonato.

O Botafogo ocupa atualmente a 12ª colocação, com 22 pontos, e busca vencer após perder por 2 a 1 para o Bahia antes da parada para a Copa do Mundo de 2026. Do outro lado, o Santos aparece em 15º lugar, soma 21 pontos e tenta vencer de novo na competição, após triunfo contra o Vitória por 3 a 1 na última rodada.

Onde assistir Botafogo x Santos ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Record, CazéTV e Globoplay, com início da transmissão às 19h30.

Assuntos