Brasil x Zâmbia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Brasil e Zâmbia se enfrentam pelo Fifa Series nesta terça-feira (14), às 22h30 (de Brasília), na Arena Pantanal
Brasil e Zâmbia se enfrentam nesta terça-feira (14), às 22h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em partida válida pelo Fifa Series. O duelo acontece pela segunda rodada da competição.
A Seleção Brasileira chega para o confronto embalada pela goleada sobre a Coreia do Sul, por 5 a 1, na estreia do torneio. Diferente do plantel africano que perdeu para o Canadá por 4 a 0.
O último confronto entre o Brasil e Zâmbia foi durante as Olimpíadas de Tóquio-2020. Na ocasião, as brasileiras superaram as africanas por 1 a 0.
Onde assistir Brasil x Zâmbia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, com início da transmissão às 22h30.
