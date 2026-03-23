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CBF sorteia duelos da 5ª fase da Copa do Brasil; veja confrontos

Sorteio definiu os 16 confrontos que marcam a entrada dos times da Série A no torneio; jogos de ida e volta acontecem entre abril e maio

  • Por Jovem Pan
  • 23/03/2026 15h38
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Fábio Souza / CBF CBF sorteia duelos da 5ª fase da Copa do Brasil CBF sorteia duelos da 5ª fase da Copa do Brasil

Os duelos da quinta fase da Copa do Brasil 2026 foram definidos nesta segunda-feira (23), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao todo, 32 equipes estão na disputa, incluindo os times da Série A, que estreiam nesta etapa.

O atual campeão Corinthians enfrenta o Barra, de Santa Catarina, com o primeiro jogo no Sul. A equipe catarinense estreia no torneio e conquistou a vaga como campeã da Série D, entrando direto na terceira fase. O time passou por América-MG e Volta Redonda.

O Palmeiras, em busca do penta, inicia a campanha contra o Jacuipense, da Bahia, que eliminou o Novorizontino na última fase. Antes, a equipe baiana passou por Ceilândia e Santa Catarina. O time é o único representante da Série D ainda vivo na competição. A ida será em São Paulo.

O São Paulo tem pela frente o Juventude, que foi rebaixado em 2025. Os gaúchos passaram por Guaporé, Tuna Luso e Águia de Marabá. O jogo de ida será em São Paulo.

O Santos faz um duelo de Série A, com a ida na Vila Belmiro. O adversário será o Coritiba, que subiu para a elite em 2025. Outro duelo entre times da elite será 100% paulista: Red Bull Bragantino x Mirassol, com primeiro jogo em Bragança Paulista. Além desses, serão mais três confrontos entre equipes que estão na Série A. São eles: Flamengo x Vitória; Bahia x Remo e Botafogo x Chapecoense.

Os mandos de campo também foram sorteados. Para isso, é levado em conta que dois times da mesma cidade não joguem em casa na mesma data-base, por questão de segurança.

A partir desta fase, iniciam-se os jogos de ida e volta. As datas-base para a quinta fase são entre os dias 22 e 23 de abril (jogos de ida) e 13 e 14 de maio (jogos de volta). Esta será a primeira edição com final em partida única.

O sorteio contava com dois potes. Os clubes mais bem posicionados eram do pote A, enquanto os demais integravam o pote B.

Veja todos os confrontos:

  • Atlético-MG* x Ceará
  • Cruzeiro x Goiás*
  • Athletico-PR* x Atlético-GO
  • Flamengo* x Vitória
  • Grêmio* x Confiança
  • Vasco x Paysandu*
  • Fortaleza* x CRB
  • Bahia* x Remo
  • Botafogo* x Chapecoense
  • Red Bull Bragantino* x Mirassol
  • Corinthians x Barra*
  • Fluminense x Operário-PR*
  • Palmeiras* x Jacuipense
  • Internacional x Athletic-MG*
  • Santos* x Coritiba
  • São Paulo* x Juventude

*fazem o primeiro jogo em casa

*Com informações do Estadão Conteúdo

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