CBF sorteia duelos da 5ª fase da Copa do Brasil; veja confrontos

Sorteio definiu os 16 confrontos que marcam a entrada dos times da Série A no torneio; jogos de ida e volta acontecem entre abril e maio

Fábio Souza / CBF CBF sorteia duelos da 5ª fase da Copa do Brasil



Os duelos da quinta fase da Copa do Brasil 2026 foram definidos nesta segunda-feira (23), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao todo, 32 equipes estão na disputa, incluindo os times da Série A, que estreiam nesta etapa.

O atual campeão Corinthians enfrenta o Barra, de Santa Catarina, com o primeiro jogo no Sul. A equipe catarinense estreia no torneio e conquistou a vaga como campeã da Série D, entrando direto na terceira fase. O time passou por América-MG e Volta Redonda.

O Palmeiras, em busca do penta, inicia a campanha contra o Jacuipense, da Bahia, que eliminou o Novorizontino na última fase. Antes, a equipe baiana passou por Ceilândia e Santa Catarina. O time é o único representante da Série D ainda vivo na competição. A ida será em São Paulo.

O São Paulo tem pela frente o Juventude, que foi rebaixado em 2025. Os gaúchos passaram por Guaporé, Tuna Luso e Águia de Marabá. O jogo de ida será em São Paulo.

O Santos faz um duelo de Série A, com a ida na Vila Belmiro. O adversário será o Coritiba, que subiu para a elite em 2025. Outro duelo entre times da elite será 100% paulista: Red Bull Bragantino x Mirassol, com primeiro jogo em Bragança Paulista. Além desses, serão mais três confrontos entre equipes que estão na Série A. São eles: Flamengo x Vitória; Bahia x Remo e Botafogo x Chapecoense.

Os mandos de campo também foram sorteados. Para isso, é levado em conta que dois times da mesma cidade não joguem em casa na mesma data-base, por questão de segurança.

A partir desta fase, iniciam-se os jogos de ida e volta. As datas-base para a quinta fase são entre os dias 22 e 23 de abril (jogos de ida) e 13 e 14 de maio (jogos de volta). Esta será a primeira edição com final em partida única.

O sorteio contava com dois potes. Os clubes mais bem posicionados eram do pote A, enquanto os demais integravam o pote B.

Veja todos os confrontos:

Atlético-MG* x Ceará

Cruzeiro x Goiás*

Athletico-PR* x Atlético-GO

Flamengo* x Vitória

Grêmio* x Confiança

Vasco x Paysandu*

Fortaleza* x CRB

Bahia* x Remo

Botafogo* x Chapecoense

Red Bull Bragantino* x Mirassol

Corinthians x Barra*

Fluminense x Operário-PR*

Palmeiras* x Jacuipense

Internacional x Athletic-MG*

Santos* x Coritiba

São Paulo* x Juventude

*fazem o primeiro jogo em casa

*Com informações do Estadão Conteúdo