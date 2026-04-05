Chapecoense x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Duelo deste domingo (5) acontece pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
RENATO PADILHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDOChapecoense e Vitória se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Brasileiro
Chapecoense e Vitória se enfrentam neste domingo (5), às 16h, na Arena Condá, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.
A Chapecoense ocupa atualmente a 17ª colocação, com sete pontos. Do outro lado, o Vitória aparece em 13ª lugar, com 10 pontos.
Onde assistir Chapecoense x Vitória ao vivo
O jogo será exibido pelo Premiere (TV fechada).
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