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Chapecoense x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo deste domingo (5) acontece pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 05/04/2026 14h59 - Atualizado em 05/04/2026 15h12
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RENATO PADILHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO chapecoense Chapecoense e Vitória se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Brasileiro

Chapecoense e Vitória se enfrentam neste domingo (5), às 16h, na Arena Condá, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

A Chapecoense ocupa atualmente a 17ª colocação, com sete pontos. Do outro lado, o Vitória aparece em 13ª lugar, com 10 pontos.

Onde assistir Chapecoense x Vitória ao vivo

O jogo será exibido pelo Premiere (TV fechada).

  • BlueSky

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