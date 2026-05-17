Chapecoense x Remo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

RENATO PADILHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Clar jogador do Chapecoense comemora seu gol com jogador da sua equipe durante partida contra o Santos no estádio Arena Conda pelo campeonato Brasileiro A 2026



Chapecoense e Remo se enfrentam neste domingo (17), às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

O time da casa é o vice-lanterna e está em uma situação delicada. Na última partida pelo Campeonato Brasileiro, empatou por 1 a 1 com o Juventude. O Remo é o lanterna da competição. A equipe perdeu os últimos três jogos.

Onde assistir ao vivo a Chapecoense x Remo

A partida será transmitida pelo Premiere.