Chapecoense x Remo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
RENATO PADILHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDOClar jogador do Chapecoense comemora seu gol com jogador da sua equipe durante partida contra o Santos no estádio Arena Conda pelo campeonato Brasileiro A 2026
Chapecoense e Remo se enfrentam neste domingo (17), às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.
O time da casa é o vice-lanterna e está em uma situação delicada. Na última partida pelo Campeonato Brasileiro, empatou por 1 a 1 com o Juventude. O Remo é o lanterna da competição. A equipe perdeu os últimos três jogos.
Onde assistir ao vivo a Chapecoense x Remo
A partida será transmitida pelo Premiere.
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