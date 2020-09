Com equipe médica no aeroporto, delegação do Flamengo desembarca no RJ em 2 voos

Os jogadores infectados com o novo coronavírus chegaram em um voo fretado em um jatinho ainda durante a madrugada de hoje; o restante da delegação desembarcou pela manhã

Reprodução Gabigol, um dos jogadores do elenco do Flamengo que está com Covid-19, desembarca no Rio de Janeiro pela madrugada



Depois de passar uma semana de compromissos pela Copa Libertadores no Equador, onde teve momentos de tensão com casos de Covid-19 no elenco e derrota por 5 a 0 para o Independiente Del Valle e de alívio com a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1, a delegação do Flamengo retornou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 23. E a chegada de jogadores, comissão técnica e dirigentes aconteceu em dois voos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, onde uma equipe médica aguardava a todos.

Os jogadores infectados com o novo coronavírus, que ficaram fora do jogo de terça-feira em Guayaquil, chegaram em um voo fretado em um jatinho ainda durante a madrugada de hoje. O restante da delegação desembarcou pela manhã. Internamente, o clube rubro-negro trabalha com alerta ligado para a possibilidade de novos casos da doença e, por isso, houve a presença de médicos no aeroporto.

Durante os exames prévios realizados para a partida da última terça-feira, sete jogadores testaram positivo: Filipe Luís, Isla, Matheuzinho, Diego Ribas, Bruno Henrique, Vitinho e Michael. Mesmo antes do prazo pré-estabelecido para um novo teste, o clube realizará contraprovas nesta quarta para verificar se ainda há a presença do vírus no corpo destes atletas.

Enquanto isso, todos os demais jogadores – que chegaram a ter contato com os infectados, uma vez que toda a delegação estava no Equador – foram submetidos a uma nova bateria de exames nesta quarta-feira. Dirigentes e demais membros da comissão de futebol (massagistas, fisioterapeutas e afins) também participaram do processo, que visa agilidade e eficiência na identificação de possíveis infectados, para início do tratamento.

Com o resultado em Guayaquil, o Flamengo foi a nove pontos e ocupa a segunda posição do Grupo A da competição continental. Agora a equipe vira a chave para o Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, tem compromisso marcado contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, mas ainda aguarda resposta da CBF após pedido de adiamento. O clube paulista já avisou que não aceita mudar a data da partida.

*Com informações do Estadão Conteúdo