Com 10 passes para gol, o maior jogador de todos os tempos lidera o ranking histórico da seleção no principal torneio do planeta

ARQUIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Pelé é o líder isolado desse ranking, somando 10 assistências ao longo das quatro edições de mundial que disputou (1958, 1962, 1966 e 1970).



Quando se pergunta quem são os jogadores brasileiros com mais assistências na história da Copa do Mundo, a estatística aponta para o maior ídolo do nosso futebol. Pelé é o líder isolado desse ranking, somando 10 assistências ao longo das quatro edições de mundial que disputou (1958, 1962, 1966 e 1970).

Diferente do que muitos imaginam, o camisa 10 não era apenas um artilheiro implacável, mas também o principal cérebro da seleção, distribuindo passes cruciais que superam as marcas de todas as outras lendas brasileiras na competição da Fifa.

O dono absoluto dos passes magistrais

O reinado estatístico de Edson Arantes do Nascimento nos mundiais vai muito além das bolas na rede. Com 10 assistências registradas em 14 jogos, ele não apenas detém o recorde nacional, mas também aparece no topo da lista global de garçons da Copa do Mundo.

O grande ápice dessa visão de jogo aconteceu na edição de 1970, no México. Atuando de maneira mais cerebral, Pelé distribuiu seis passes diretos para gol na mesma campanha, estabelecendo o recorde em uma única edição de mundial. A assistência mais emblemática daquele ano ocorreu na final contra a Itália, quando aguardou pacientemente a passagem de Carlos Alberto Torres e rolou a bola para o forte chute cruzado que sacramentou o tricampeonato.

Ranking completo dos líderes em assistências

O topo do ranking de maiores garçons da seleção em mundiais é dominado por nomes que jogaram entre as décadas de 1950 e 1980. A lista oficial abaixo do líder é composta por atacantes e meias de armação que definiram o estilo de toque de bola do país.

O top 5 histórico da seleção

Logo após o recorde do Rei do Futebol, o Brasil conta com um empate triplo na segunda colocação. Veja quem são os donos do topo da lista:

Pelé (10 assistências): O recordista absoluto do torneio.

Didi (6 assistências): O maestro clássico do meio-campo nas campanhas vitoriosas da Suécia e do Chile.

Jairzinho (6 assistências): O Furacão da Copa, que além de marcar em todos os jogos de 1970, foi essencial na construção das jogadas.

Zagallo (6 assistências): Ponta solidário e fundamental no esquema tático dos primeiros títulos brasileiros.

Zico (5 assistências): O grande articulador da geração que encantou o planeta nos anos 80.

Outros nomes de destaque no torneio

Atrás dos cinco maiores garçons, o Brasil acumula uma lista expressiva de astros que registraram quatro assistências em Copas do Mundo. Esse pelotão de elite comprova que o talento para criar jogadas se espalhou por várias gerações:

Ademir Menezes

Bebeto

Cafu

Garrincha

Kaká

Rivaldo

Ronaldinho Gaúcho

Tostão

A distância da geração atual para os líderes

Observar os números históricos escancara a dificuldade de alcançar o topo no futebol de altíssimo nível. Neymar, o principal craque contemporâneo, soma três assistências em Copas do Mundo (após jogar as edições de 2014, 2018 e 2022). Embora o atacante seja o jogador com o maior número de assistências em toda a história da seleção brasileira em jogos gerais (que incluem amistosos e eliminatórias), ele ainda precisa de um desempenho acima da média para encostar no top 5 restrito aos mundiais da Fifa.

Outros grandes nomes da atualidade, como Vinícius Júnior e Raphinha, disputaram apenas a Copa de 2022 até o momento e seguem trilhando seus caminhos para buscar um espaço neste cobiçado almanaque estatístico. Esses registros reforçam que ter jogadores com alta capacidade de passe decisivo em torneios de curta duração sempre foi a verdadeira base das maiores campanhas canarinhas.