Conmebol aumenta prêmio para vencedor da Copa América 2021; veja valor 

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou na tarde desta sexta-feira, 30, que aumentou o valor da premiação para o vencedor da Copa América 2021, que será realizada na Argentina e na Colômbia, entre 13 de junho e 10 de julho. O campeão da próxima edição do torneio entre seleções receberá 10 milhões de dólares (na cotação atual, cerca de R$ 54 milhões). O montante é consideravelmente maior do que o recebido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que arrecadou 7,5 milhões de dólares com a conquista do último torneio, realizado em 2019, no Brasil – a seleção de Tite bateu o Peru na final e faturou a competição.

Atual campeão, o Brasil tem a sua estreia marcada para o dia 14 de junho, diante da Venezuela, em Medellín. Mesmo com as desistências de dois convidados (Catar e Austrália), a entidade máxima do futebol sul-americano decidiu manter o formato do torneio com dois grupos. Assim, os quatro melhores de cada chave avançarão às quartas de final da Copa América. O Grupo A tem Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai; enquanto o B tem Colômbia, Brasil, Equador, Peru e Venezuela. A Canarinho encara os veneuelanos, em Medellín, no dia 14 de junho. Na sequência, a equipe comandada por Tite terá pela frente o Peru, em Cali, no dia 18; a Colômbia, em Barranquilla, no dia 24; e fecha a fase inaugural diante do Equador, em Bogotá, no dia 28.