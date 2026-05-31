Copa do Mundo: quanto recebem os clubes pelos seus atletas?

Valor é calculado pelo número de dias que o jogador passa com a sua seleção

Dan Mullan/Getty Images/AFP A entidade cobrirá no torneio de dez dias antes da estreia até o dia seguinte da última participação na Copa.



A Copa do Mundo de 2026 começa no próximo dia 11. Com a chegada do torneio, as competições nacionais e internacionais de clubes são paralisadas. Entretanto, existe uma compensação para os clubes que tiveram seus jogadores convocados para o torneio.

A Fifa anunciou em 2025 que todos os clubes que tivessem jogadores convocados para as eliminatórias para a Copa e o próprio torneio seriam pagos pela liberação dos atletas. O Programa de Benefícios para Clubes (CBP), criado em 2010, distribuirá US$ 335 milhões (aproximadamente R$ 1,8 bilhão) entre os times.

O valor é calculado pelo número de dias que o atleta passa com a sua seleção, após o valor total ser dividido pelos dias do torneio. Para a Copa de 2022, realizada no Catar, o pagamento era de aproximadamente US$ 10.950 por dia. Nesta Copa, o número não foi divulgado, mas o que circula na imprensa internacional é que seja algo em torno de US$ 11 mil.

A entidade cobrirá no torneio de dez dias antes da estreia até o dia seguinte da última participação na Copa. O atleta não precisa necessariamente jogar, apenas estar presente na seleção. Recebem tanto o clube atual como qualquer outro que o atleta tenha passado até dois anos antes da competição.

Para ter direito ao benefício, os clubes devem se cadastrar no site da Fifa. Em um exemplo prático, o Flamengo deve receber até R$ 5,5 milhões da Fifa somente pela fase de grupos, contando os quatro jogadores convocados pela Seleção Brasileira, ficando 25 dias com o time.