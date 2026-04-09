Copa do Mundo: Três árbitros brasileiros são convocados pela Fifa
Nomeação levou em conta a consistência do desempenho demonstrado pelos candidatos nos torneios da Fifa
A Fifa convocou nesta quinta-feira (09) três arbítros brasileiros para a Copa do Mundo, que acontece entre junho e julho no Mexico, Canadá e Estados Unidos. Raphael Claus, Ramón Abatti e Wilton Sampaio foram os escolhidos juntos a outros 14 árbitros latino-americanos. Katia García é a unica árbitra mulher da região selecionada.
Segundo a entidade, a nomeação “levou em conta a consistência do desempenho demonstrado pelos candidatos nos torneios da Fifa, bem como em outras competições nacionais e internacionais nos últimos anos”.
Os árbitros terão um seminário de preparação de 10 dias em Miami a partir de 31 de maio e depois irão para Dallas. A Fifa divulgou a lista de 52 árbitros principais, 88 assistentes e 30 assistentes de vídeo das confederações e federações afiliadas que estarão presentes nas 104 partidas programadas para junho e julho deste ano.
A seleção inclui três árbitros principais do Brasil, três da Argentina e dois do México. Juízes de El Salvador, Paraguai, Costa Rica, Chile, Honduras, Peru, Colômbia, Uruguai e Venezuela também atuarão como árbitros. Dos 88 assistentes, 27 são latino-americanos, de acordo com a lista.
A lista dos árbitros latino-americanos nomeados é a seguinte:
- Iván Barton (El Salvador)
-
Juan Gabriel Benítez (Paraguai)
- Juan Calderón (Costa Rica)
- Raphael Claus (Brasil)
- Yael Falcón Pérez (Argentina)
- Cristian Garay (Chile)
- Katia García (México)
- Darío Herrera (Argentina)
- Héctor Said Martínez (Honduras)
- Kevin Ortega (Peru)
- Ramón Abatti (Brasil)
- César Ramos (México)
- Andrés Rojas (Colômbia)
- Gustavo Tejera (Uruguai)
- Facundo Tello (Argentina)
- Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Wilton Sampaio (Brasil)
*Reuters
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