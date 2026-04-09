Copa do Mundo: Três árbitros brasileiros são convocados pela Fifa

Nomeação levou em conta a consistência do desempenho demonstrado pelos candidatos nos torneios da Fifa

REINALDO CAMPOS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Rapahel Claus é um dos árbitros nomeados pela Fifa para Copa do Mundo



A Fifa convocou nesta quinta-feira (09) três arbítros brasileiros para a Copa do Mundo, que acontece entre junho e julho no Mexico, Canadá e Estados Unidos. Raphael Claus, Ramón Abatti e Wilton Sampaio foram os escolhidos juntos a outros 14 árbitros latino-americanos. Katia García é a unica árbitra mulher da região selecionada.

Segundo a entidade, a nomeação “levou em conta a consistência do desempenho demonstrado pelos candidatos nos torneios da Fifa, bem como em outras competições nacionais e internacionais nos últimos anos”.

Os árbitros terão um seminário de preparação de 10 dias em Miami a partir de 31 de maio e depois irão para Dallas. A Fifa divulgou a lista de 52 árbitros principais, 88 assistentes e 30 assistentes de vídeo das confederações e federações afiliadas que estarão presentes nas 104 partidas programadas para junho e julho deste ano.

A seleção inclui três árbitros principais do Brasil, três da Argentina e dois do México. Juízes de El Salvador, Paraguai, Costa Rica, Chile, Honduras, Peru, Colômbia, Uruguai e Venezuela também atuarão como árbitros. Dos 88 assistentes, 27 são latino-americanos, de acordo com a lista.

A lista dos árbitros latino-americanos nomeados é a seguinte:

Iván Barton (El Salvador)

Juan Gabriel Benítez (Paraguai)

Juan Calderón (Costa Rica)

Raphael Claus (Brasil)

Yael Falcón Pérez (Argentina)

Cristian Garay (Chile)

Katia García (México)

Darío Herrera (Argentina)

Héctor Said Martínez (Honduras)

Kevin Ortega (Peru)

Ramón Abatti (Brasil)

César Ramos (México)

Andrés Rojas (Colômbia)

Gustavo Tejera (Uruguai)

Facundo Tello (Argentina)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

Wilton Sampaio (Brasil)

*Reuters