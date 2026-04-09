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Copa do Mundo: Três árbitros brasileiros são convocados pela Fifa

Nomeação levou em conta a consistência do desempenho demonstrado pelos candidatos nos torneios da Fifa

  • Por Jovem Pan*
  • 09/04/2026 16h34
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REINALDO CAMPOS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Claus Rapahel Claus é um dos árbitros nomeados pela Fifa para Copa do Mundo

A Fifa convocou nesta quinta-feira (09) três arbítros brasileiros para a Copa do Mundo, que acontece entre junho e julho no Mexico, Canadá e Estados Unidos. Raphael Claus, Ramón Abatti e Wilton Sampaio foram os escolhidos juntos a outros 14 árbitros latino-americanos. Katia García é a unica árbitra mulher da região selecionada. 

Segundo a entidade, a nomeação “levou em conta a consistência do desempenho demonstrado pelos candidatos nos torneios da Fifa, bem como em outras competições nacionais e internacionais nos últimos anos”.

Os árbitros terão um seminário de preparação de 10 dias em Miami a partir de 31 de maio e depois irão para Dallas. A Fifa divulgou a lista de 52 árbitros principais, 88 assistentes e 30 assistentes de vídeo das confederações e federações afiliadas que estarão presentes nas 104 partidas programadas para junho e julho deste ano.

A seleção inclui três árbitros principais do Brasil, três da Argentina e dois do México. Juízes de El Salvador, Paraguai, Costa Rica, Chile, Honduras, Peru, Colômbia, Uruguai e Venezuela também atuarão como árbitros. Dos 88 assistentes, 27 são latino-americanos, de acordo com a lista.

A lista dos árbitros latino-americanos nomeados é a seguinte:

  • Iván Barton (El Salvador)
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    Juan Gabriel Benítez (Paraguai)

     

  • Juan Calderón (Costa Rica)

     

  • Raphael Claus (Brasil)

     

  • Yael Falcón Pérez (Argentina)

     

  • Cristian Garay (Chile)

     

  • Katia García (México)

     

  • Darío Herrera (Argentina)

     

  • Héctor Said Martínez (Honduras)

     

  • Kevin Ortega (Peru)

     

  • Ramón Abatti (Brasil)

     

  • César Ramos (México)

     

  • Andrés Rojas (Colômbia)

     

  • Gustavo Tejera (Uruguai)

     

  • Facundo Tello (Argentina)

     

  • Jesús Valenzuela (Venezuela)

     

  • Wilton Sampaio (Brasil)

*Reuters

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