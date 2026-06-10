Abertura da Copa do Mundo 2026: saiba todos os detalhes do pontapé inicial

Cerimônia que abre o Mundial será nesta quinta (11), mas programação inicia já na quarta (10)

Imagem de divulgação da cerimônia de abertura dos Estados Unidos para a Copa do Mundo 2026.

A Copa do Mundo FIFA de 2026 é a primeira realizada em três diferentes países, o que coloca na programação três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede: México, Canadá e Estados Unidos. A primeira partida será realizada no México nesta quinta-feira (11), mas, a partir das 21h45 desta quarta-feira (10), diversos artistas se apresentam em um show especial de contagem regressiva para o torneio.

As apresentações que antecedem o Mundial acontecem ao mesmo tempo em Los Angeles, Toronto e na Cidade do México, com atrações locais e internacionais.

Estados Unidos: Major Lazer, Davido, Ava Max e Bia.

Candá: Ahi & Wyclef, Bryan Adams, Sanjoy, Vegedream, Nora Fatehi e The Beaches.

México: Maestro Andrea Bocelli, Elena Rose, Belinda e o grupo Los Ángeles Azules.

O evento será transmitido ao vivo por meio do TikTok da FIFA.

Na quinta-feira (11), a competição inicia de fato nos gramados, com a bola rolando no México, e na sexta-feira (12) nos EUA e Canadá. A primeira partida de capa país terá a seleção anfitriã entrando em campo, claro, jogando em casa.

Cerimônias e jogos de abertura

México

O primeiro jogo oficial da Copa do Mundo de 2026 será na quinta-feira (11), entre o México e a África do Sul, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na capital mexicana. A cerimônia de abertura começará 90 minutos antes do pontapé inicial, às 14h30 (de Brasília), com oito apresentações:

J Balvin

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Tyla

O evento será transmitido na TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

Canadá

Os canadenses também terão uma cerimônia de abertura para chamar de sua antes da estreia da equipe canadense no mundial. Os anfitriões fazem sua primeira partida enfrentando a Bósnia e Herzegovina, em Toronto, a partir das 16h (de Brasília) da sexta-feira (12). As apresentações que antecedem a partida começam 14h30 (de Brasília), no estádio BMO Field, com nove atrações musicais:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

A transmissão ao vivo será exclusiva da CazéTV no Brasil.

Estados Unidos

A terceira e última cerimônia de abertura da Copa do Mundo acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, antes da partida de estreia dos EUA, que enfrenta o Paraguai. O jogo está marcado para às 22h (de Brasília), da sexta-feira (12). Os shows começam um pouco antes, às 20h30 (de Brasília), com presença brasileira no palco. A cantora Anitta representará o Brasil cantando na abertura dos Estados Unidos, no SoFi Stadium. Além dela, o evento conta com outras cinco atrações musicais:

Katy Perry

Future

LISA

Rema

Tyla

A transmissão ao vivo do evento fica a cargo da TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.