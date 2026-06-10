Abertura da Copa do Mundo 2026: saiba todos os detalhes do pontapé inicial
A Copa do Mundo FIFA de 2026 é a primeira realizada em três diferentes países, o que coloca na programação três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede: México, Canadá e Estados Unidos. A primeira partida será realizada no México nesta quinta-feira (11), mas, a partir das 21h45 desta quarta-feira (10), diversos artistas se apresentam em um show especial de contagem regressiva para o torneio.
As apresentações que antecedem o Mundial acontecem ao mesmo tempo em Los Angeles, Toronto e na Cidade do México, com atrações locais e internacionais.
- Estados Unidos: Major Lazer, Davido, Ava Max e Bia.
- Candá: Ahi & Wyclef, Bryan Adams, Sanjoy, Vegedream, Nora Fatehi e The Beaches.
- México: Maestro Andrea Bocelli, Elena Rose, Belinda e o grupo Los Ángeles Azules.
O evento será transmitido ao vivo por meio do TikTok da FIFA.
Na quinta-feira (11), a competição inicia de fato nos gramados, com a bola rolando no México, e na sexta-feira (12) nos EUA e Canadá. A primeira partida de capa país terá a seleção anfitriã entrando em campo, claro, jogando em casa.
Cerimônias e jogos de abertura
México
O primeiro jogo oficial da Copa do Mundo de 2026 será na quinta-feira (11), entre o México e a África do Sul, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na capital mexicana. A cerimônia de abertura começará 90 minutos antes do pontapé inicial, às 14h30 (de Brasília), com oito apresentações:
- J Balvin
- Maná
- Alejandro Fernández
- Belinda
- Danny Ocean
- Lila Downs
- Los Ángeles Azules
- Tyla
O evento será transmitido na TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.
Canadá
Os canadenses também terão uma cerimônia de abertura para chamar de sua antes da estreia da equipe canadense no mundial. Os anfitriões fazem sua primeira partida enfrentando a Bósnia e Herzegovina, em Toronto, a partir das 16h (de Brasília) da sexta-feira (12). As apresentações que antecedem a partida começam 14h30 (de Brasília), no estádio BMO Field, com nove atrações musicais:
- Alanis Morissette
- Alessia Cara
- Elyanna
- Jessie Reyez
- Michael Bublé
- Nora Fatehi
- Sanjoy
- Vegedream
- William Prince
A transmissão ao vivo será exclusiva da CazéTV no Brasil.
Estados Unidos
A terceira e última cerimônia de abertura da Copa do Mundo acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, antes da partida de estreia dos EUA, que enfrenta o Paraguai. O jogo está marcado para às 22h (de Brasília), da sexta-feira (12). Os shows começam um pouco antes, às 20h30 (de Brasília), com presença brasileira no palco. A cantora Anitta representará o Brasil cantando na abertura dos Estados Unidos, no SoFi Stadium. Além dela, o evento conta com outras cinco atrações musicais:
- Katy Perry
- Future
- LISA
- Rema
- Tyla
A transmissão ao vivo do evento fica a cargo da TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.