Adversária desta quarta, Brasil nunca perdeu para Escócia em Copas do Mundo

Neymar fez dois para o Brasil no último jogo contra a Escócia

O Brasil encara a Escócia nesta quarta-feira (24) pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Líder do chaveamento, a Seleção Brasileira se apega no retrospecto de não anotar derrotas diante da equipe escocesa em confrontos de edições anteriores do Mundial para encerrar a primeira etapa do torneio na cabeça da chave.

A equipe canarinho duelou com a seleção escocesa em quatro edições da Copa do Mundo: 1998, 1990, 1982 e 1974. Todas as partidas foram pela fase de grupos do Mundial.

Em 1974, as equipes ficaram no 0 a 0. Com gols de Zico, Éder, Oscar e Falcão, o Brasil impôs uma goleada de 4 a 1 na Escócia no Mundial de 1982.

Na Copa do Mundo de 1990, a Seleção Brasileira anotou uma vitória contra o time escocês com o placar magro de 1 a 0. Muller marcou para a equipe canarinho depois de entrar no lugar de Romário.

Já em 1998, com direito a gol contra dos pés de Tom Boyd, Brasil venceu a Escócia por 2 a 1. César Sampaio também balançou a rede de Jim Leighton.

Além da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira encarou a Escócia na Taça da Independência de 1972. O torneio de celebração dos 150 anos de Independência do Brasil reuniu 20 equipes. Na ocasião, com gol de Jairzinho, a equipe canarinho venceu os escoceses por 1 a 0.

O Brasil e a Escócia também protagonizaram cinco partidas em Amistosos Preparatórios para Copa do Mundo. No mais recente, em 2011, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, com os dois gols marcados por Neymar.

Nos amistosos de 1987 e 1977, o Brasil anotou o mesmo placar diante da Escócia. Já em 1973, a Seleção Brasileira venceu após gol contra de Derek Johnstone.

A primeira partida da história entre as seleções brasileira e escocesa foi realizada em 1966. Na ocasião, Stevie Chalmers marcou para a Escócia e Servílio descontou para o Brasil.