Ancelotti é o técnico mais velho a comandar a Seleção em Copas do Mundo

O italiano também é o primeiro estrangeiro a liderar o Brasil em um mundial

O técnico da Seleção brasileira de futebol masculino, Carlo Ancelotti, é o mais velho a liderar o time brasileiro em uma Copa do Mundo.

O italiano completou 67 anos na quarta-feira (10), às vésperas da estreia do Brasil no campeonato, um ano a mais do que o treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, o Zagallo, tinha quando comandou os atletas brasileiros ao vice no mundial de 1998, na França.

Além disso, o italiano Ancelotti é o primeiro treinador estrangeiro a comandar a equipe em Copas do Mundo. Em outras oportunidades, a Seleção já foi comandada por três técnicos de outros países: o uruguaio Ramón Platero, o português Joreca e o argentino Filpo Nuñez. Trio que totalizou sete partidas, com cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Ramón Platero dirigiu o Brasil no Campeonato Sul-Americano de 1925, na Argentina, antiga versão do que hoje é a Copa América. O português Joreca, junto com o multicampeão pelo Flamengo e Vasco Flávio Costa treinou a Seleção em dois amistosos contra o Uruguai em 1944.

Já em 1965, Vicente Feola era o treinador da seleção já bicampeã do mundo, mas a CBD decidiu que o Palmeiras representaria o Brasil em amistoso contra o Uruguai para a inauguração do Mineirão. Como Filpo Nuñez era o responsável pelo clube paulista, foi ele quem comandou o 3 a 0 sobre o Uruguai. Alguns não o consideram oficialmente como um treinador da Seleção brasileira, outros confirmam o argentino como técnico da equipe brasileira por um dia.

O Brasil faz neste sábado (13) sua estreia na Copa do Mundo de 2026. O confronto será contra o Marrocos, 4º colocado no Mundial de 2022, que foi disputado no Catar. A partida está marcada para acontecer às 19h no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Em sua 23ª participação no torneio, a Seleção, que chega com desconfiança e com os brasileiros não acreditando na sexta estrela, mistura em seu elenco veteranos e estreantes.