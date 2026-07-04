Ancelotti elogia Noruega: ‘Equipe difícil, com estrutura e qualidade’

‘Não preciso explicar para o Gabriel (Magalhães) como marcar ou jogar contra Haaland’ diz treinador

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou neste sábado (4) a Noruega, adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, destacando a solidez da equipe escandinava antes da partida de domingo no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

“Estou de acordo que a Noruega é uma equipe difícil, porque tem estrutura, qualidade e uma boa organização“, afirmou o treinador italiano na coletiva de imprensa pré-jogo.

“Temos que jogar no nosso melhor nível, e acho que estamos no momento certo para isso, porque somos confiantes“, disse Ancelotti.

“A equipe evoluiu desde o primeiro jogo e continua evoluindo”, acrescentou ele, observando que o Brasil está trabalhando melhor a bola do que quando a Copa do Mundo começou, com menos erros de passe.

Quanto ao perigo representado por Erling Haaland, artilheiro da Noruega, Ancelotti afirmou que não tem um plano específico para marcá-lo, porque confia na experiência de seus zagueiros.

Não preciso explicar para o Gabriel (Magalhães, do Arsenal), por exemplo, como marcar ou jogar contra Haaland já que ele já o enfrentou várias vezes, ou mesmo para o Marquinhos (do PSG)

O vencedor deste duelo enfrentará nas quartas de final quem avançar do confronto entre México e Inglaterra, que também será realizado no domingo, na capital mexicana.