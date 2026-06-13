Após empate entre Brasil e Marrocos, Vini Jr. diz que ‘não tem muito o que falar, é trabalhar’

Já o técnico Carlo Ancelotti afirmou ter sido 'um jogo difícil, competitivo, lutado, contra uma boa equipe'

Vinícius Júnior lamentou o empate do Brasil em 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de 2026, e afirmou que a Seleção precisa “trabalhar” para a sequência no torneio.

“A estreia é sempre difícil, mas a gente tem que melhorar e seguir evoluindo porque é Copa e não vai ter jogo fácil”, disse Vini, autor do gol brasileiro no MetLife Stadium, East Rutherford, nos arredores de Nova York.

Ele disse ainda que é preciso “segurar mais a bola, mover de um lado a outro, porque muitas vezes o adversário vai vir para defender e sair no contra-ataque. Sofremos um gol em um contra-ataque”, lamentou.

“Não tem muito o que falar, é trabalhar porque o próximo jogo já está muito perto”, continuou o jogador do Real Madrid, lembrando que na próxima sexta-feira a Seleção joga contra o Haiti pela segunda rodada do Grupo C.

Por sua vez, o volante Bruno Guimarães afirmou que o primeiro tempo foi difícil para o Brasil.

“Acho que o nosso primeiro tempo não saiu da maneira que a gente quis. A gente tomou muita transição que acabou complicando o nosso jogo. Depois, conseguimos fazer o gol. A gente foi até melhor que eles no segundo tempo, mas o empate permaneceu”, analisou o volante do Newcastle.

“A estreia sempre é um pouco complicada, jogadores mais nervosos que o normal. Mas enfim, já passou o peso da estreia, agora é recuperar, focar no próximo jogo”, acrescentou Bruno.

O experiente lateral Danilo considerou que o empate foi “justo”, porque o segundo tempo o Brasil conseguiu encurralar os marroquinos, mas reconheceu que a Seleção deveria ter sido mais eficaz.

O jogador do Flamengo considerou que seria uma “soberba” falar sobre uma goleada no próximo jogo contra o Haiti.

“Temos que entrar para ganhar o jogo, independente de como for. E para ganhar o jogo é necessário ter um senso de responsabilidade e espírito de sacrifício”, declarou.

Por último, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que “foi um jogo difícil, competitivo, lutado, contra uma boa equipe”.

“No primeiro tempo, não fizemos um bom jogo, mas fomos melhores no segundo”, analisou Ancelotti.

“Temos que melhorar”, concluiu o italiano.